Piñera ya votó y descarta que un triunfo del Apruebo sea una derrota para el Gobierno

Con lápiz pasta azul llegó a votar el Presidente Sebastián Piñera en el colegio San Francisco de Asís de Las Condes…y salvado por sus guardaespaldas, ya que se había bajado del auto sin su mascarilla. Tras sufragar, descartó que un triunfo del Apruebo sea una derrota para su Gobierno.

"El Gobierno tenía dos compromisos, que este Plebiscito honre nuestra tradición democrática y que nos sintamos orgullosos y segundo, compromiso para que Chile tenga una buena Constitución", precisó.

¡"No pues Presi"!: usuarios le advierten a Piñera que no se vota con lápiz tinta El mandatario subió una fotografía en su Instagram con los implementos para sufragar, donde aparece un lápiz tinta…usted lleve su lápiz azul, pero a pasta.

"Quiero pedirle a todos los compatriotas, primero que vengan a votar, porque todas las voces importan, que lo hagan de forma pacífica y cuidando su salud y que respetemos el resultado, la decisión de la gente, esta noche y los días que vendrán", sostuvo el mandatario.

[AHORA] Piñera llama a los adultos mayores a participar: “Nos hemos quebrado la cabeza para tomar todas las medidas sanitarias para protegerlos”, dice.#Plebiscito2020#PlebiscitoChile — Publimetro (@PublimetroChile) October 25, 2020

Pero además, se refirió a los episodios de violencia ocurridos en las últimas semanas: "la inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, queremos sentirnos sentirnos orgullosos de nuestra democracia, pero hay un grupo minoritario, que quiere destruir todo, esos grupos van a intentar obstaculizar, eso estoy seguro que no lo van a lograr, los chilenos no vamos a aceptar que un grupo de violentistas nos quite el derecho a vivir en paz y en democracia".