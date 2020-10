Vocal de mesa sospechoso de coronavirus exige votar: se le prohibió la entrada a colegio

Una situación compleja se vivió en el Colegio Alicante del Sol en Puente Alto, donde un hombre que era vocal de mesa, fue expulsado del recinto por presentar síntomas de coronavirus.

En conversación con 24 Horas precisó que el día viernes presentó fiebre, moquillo y tos, y que incluso ayer no asistió a la jornada de capacitación de vocales de mesa, porque no se sentía bien.

Google celebra el histórico plebiscito de Chile con un doodle El buscador estrenó una urna con la bandera de Chile por el plebiscito constituyente.

No obstante, el hombre insistió: "pero exijo mi derecho a voto". "Me dijeron que me tengo que ir. No me dejaron firmar nada", aseveró.

Asimismo, el aludido destacó que "a mí la multa no me importa, el tema es que quiero votar".

"El delegado me dice que no puedo entrar al recinto", complementó la persona, aseverando que le indicaron que podrían llamar a Carabineros si no se iba de la zona.