Van Rysselberghe y la nueva Constitución: "Más que agregarle cosas me preocupa que le saquen"

La presidenta de la UDI y senadora, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que espera un resultado más alto de la opción del “Rechazo” en el Plebiscito celebrado este domingo.

En conversación con radio ADN, Van Rysselberghe reconoció "que pensé que íbamos a estar por el 26-28%", aunque de igual forma indicó que "en esta sociedad hay gente que pensamos que no hay que partir de cero, hay gente que pensamos que hay que modificar las cosas, cambiar algunas cosas, pero también hay que mantener otras".

"Hay que valorar lo que hemos construido entre todos que ha sido en base a ciertas reglas del juego, que a lo mejor hay que adaptar algunas a los tiempos que estamos, y yo en lo personal no tengo mucho drama en eso, pero creo que hay ciertos pilares que nos han permitido avanzar”.

Sobre una nueva Constitución, la senadora por Biobío aseguró que “yo no tengo problema en incorporar mayores cambios en la Constitución. Pero la gente tiene que tener claro que si tú incorporas mayores derechos eso es una expresión de deseo, no necesariamente se va a concretar en el minuto”.

"Más que agregarle cosas me preocupa que le saquen", aseguró la timonel de la UDI, asegurando que por ejemplo "a mí me interesa que se mantenga el Banco Central autónomo (..) que se mantenga la libertad de culto, hay mucho pueblo evangélico, y que no los vayan a llevar presos porque se pongan a predicar en las esquinas”.