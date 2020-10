Ministro Desbordes abrió la puerta a una posible candidatura presidencial y descartó ser constituyente

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró que no renunciará a su cargo en el gabinete de Sebastián Piñera para postularse como constituyente a la Comisión Constitucional, aunque no descartó que podría competir en las elecciones presidenciales.

En entrevista con Radio Bío Bío, el titular de Defensa reconoció que "me encantaría ser parte de la convención (constitucional), pero no me veo de candidato".

No obstante, al ser consultado sobre si participaría para llegar a La Moneda, el ex timonel de RN no descartó la alternativa: "Todos queremos, y no le voy a decir que no, pero uno tiene que ver donde es más útil", señaló.

De todas formas, aclaró que en el oficialismo hay buenos candidatos, como Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Germán Codina o Manuel José Ossandón.

Por otra parte, sentenció que está "orgulloso" de haber firmado el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, de noviembre de 2019, que permitió iniciar el proceso constituyente.