"Me parece grave que un representante amedrente gente": Diputados Garin y Jackson se enfrentan en Twitter por insultos en un canal del videojuego "Among Us"

Una nueva nueva polémica enfrentó a los diputados Renato Garín (IND) y Giorgio Jackson (RD). El motivo, una transmisión del popular videojuego "Among Us" en Twitch. Twitch es una plataforma de video, tipo Youtube, donde los videojugadores hacen transmisiones de sus partidas. Según acusó el diputado Garin, "Kalyxto" en su canal, lo habría insultado a él y a su familia.

El parlamentario, en el tuit, hizo un llamado a denunciar al canal. Pero también, en Twitter, se revelaron unos mensajes que el parlamentario le habría enviado al videojugador, incluso con insultos. En esos mensajes, el diputado Garín señaló que acudiría a la PDI a hacer la denuncia. ¿Qué tiene que ver Giorgio Jackson? En la cadena de respuestas al polémico tuit, usuarios señalaron que Jackson es jugador de "Among Us".

Ante esta situación, el diputado RD Giorgio Jackson dio cuenta que Garín estaría “insinuando” que él estaría involucrado en los insultos que recibió. “Encuentro surreal tener que comentar esto, pero dado que Renato Garín insinúa que yo ‘estaba mandando’ a un estudiante que dijo ‘Garin CSM” en un stream, vengo obviamente a desmentirlo”, señaló Jackson. En el tuit, el diputado Jackson compartió los mensajes que Garín le envió al videojugador de "Among Us".

Me parece muy grave q un representante amedrente de esta forma a la gente por interno, vía DM.

Los pantallazos, ya que hay gente que dice que no se ve en el video, en el segundo el honorable diputado busca mis datos personales y me manda un pantallazo

En otros tuits subidos por usuarios, señalan (con capturas de pantalla) que Jackson se encontraba jugando con la mencionada streamer.

Incluso hay videos del momento exacto de la polémica de la transmisión:

Renato Garin se enojó porque un tipo le dijo csm jugando among us y le echó la culpa a Jackson de haber orquestado tal hazaña. No sé qué decirles

