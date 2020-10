¿Todavía no entienden? Gobierno patrocina proyecto para poner excepciones al límite de reelección

A solo dos días del plebiscito constitucional, que significó una gran derrota para la clase política, y casi a cinco meses que se aprobara la ley que pone límite a las reelecciones en cargos públicos, el Gobierno puso suma urgencia al proyecto que busca una excepción para dicha ley.

Se trata de la iniciativa de los diputados de Renovación Nacional René Manuel García, Karin Luck, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb y Frank Sauerbaum, junto al democratacristiano Gabriel Silber. En ella se busca crear la excepción para alcaldes y concejales que no puedan volver a ser candidatos por llegar al límite que se estipula y que quieran postular al Congreso, pudiéndolo hacer sin renunciar a sus respectivos cargos un año antes, como establece la ley.

La iniciativa, que fue ingresada el pasado 23 de octubre, también incluye a las autoridades municipales que quieran tener candidaturas para Consejeros Regionales y la nueva figura de Gobernadores Regionales, quienes podrían optar por "única vez" a esta excepción en las elecciones de 2021, dejando sus cargos recién cuando se inscriban sus candidaturas en el Servel y no antes.

Pero el proyecto impulsado por la Democracia Cristiana, en conjunto con Chile Vamos y patrocinado por el Gobierno, no genera unidad en la DC, ya que el diputado Iván Flores señaló que "si ya aprobamos una norma que pone límite a la reelección de autoridades, entonces que se cumpla. Y con todos y para todos los que esa norma aprobada incluyó. Chile no aguanta más 'trajes a medida'. Yo me opongo a este proyecto".

El alcalde Jorge Sharp también se sumó a las críticas y calificó de "increíble" que a dos días del plebiscito "la elite de este país siga queriendo apernarse en el poder luego de décadas con este nuevo traje a la medida. Simplemente escandaloso".