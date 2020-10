Ignacio Briones descarta ser constituyente: "Me hubiera encantado, pero soy ministro de Hacienda"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la redacción de una nueva Carta Fundacional tras el triunfo del Apruebo, asegurando que "en el debate que viene es importante entender bien qué cosas son propias de la Constitución y cuáles son propias de la ley".

En conversación con radio Cooperativa, el titular de Hacienda señaló que "una Constitución hay que verla como un contrato intergeneracional, entre generaciones".

En esa línea, Briones expuso que "a diferencia de la ley, que puede ser modificada, las Constituciones tienen altos quórums modificatorios porque se deben a grandes principios y a la protección de los derechos de las minorías, las libertades, que no pueden ser pasados a llevar por mayorías circunstanciales".

Bajo ese contexto, Briones descartó postularse para constituyente. "Me hubiera encantado ser convencional, es una labor muy noble y tremendamente importante, pero soy ministro de Hacienda, tengo desafíos enormes, soy parte de un equipo de Gobierno del que me siento plenamente miembro. No puedo acceder a esa opción", subrayó.

Finalmente, Briones valoró que en la redacción de la nueva Constitución se haya definido los dos tercios como regla de acuerdos porque "uno esperaría que estén recogidos los grandes principios y no los programas de Gobierno de un lado o del otro".