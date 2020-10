Claudia Pizarro y plebiscito en La Pintana: "La gente comprendió que no sólo hay que marchar y protestar"

En La Pintana estaban cansados de que los cambios no llegaran. Los vecinos, como cuenta la alcaldesa Claudia Pizarro (DC), estaban decepcionados. Pero aun así, vieron en el Plebiscito del domingo 25, una esperanza. Aunque suene cliché.

Y lo mostraron con claridad, alcanzando niveles de participación históricos. Pasaron del 37,3% mostrado en la segunda vuelta presidencial de 2017, a marcar 51,67%, de acuerdo con datos del Servel. Y ganó con contundencia el “Apruebo”, con el 88,47% de las preferencias. El escenario es de “orgullo” para la edil.

¿Cómo analiza estos resultados?

—Fue difícil, pero lo logramos. Estamos contentos porque como municipio nos centramos en movilizar a la ciudadanía. Por eso hoy estamos hablando de una participación histórica; hay esperanza de que los anhelos puedan empezar a cumplirse. Quiero agradecer a la gente que se movilizó. Aquí los jóvenes tienen un rol fundamental, jóvenes que se sentían decepcionados del modelo neoliberal, al igual que los sectores medios. Por eso dieron este golpe y ocho de cada diez chilenos quieren cambiar la Constitución.

¿Qué cree que cambió en los vecinos de su comuna?

—La gente vio la Constitución, la declaración de principios de cada Estado, y no funciona. Se vieron las ganas de cambios. Vieron las injusticia y la gente comprendió que no solamente hay que marchar y protestar, elementos que son muy importantes, sino que los cambios se hacen en la urna. Y la alta participación no sólo se vio en La Pintana, sino que en Chile en general. Salimos a la calle a hacer campaña de educación cívica, tratando de motivar a la gente y conversar cara a cara.

¿Qué desafíos le impone a usted esta expresión?

—La gente demanda y grita las ganas de vivir mejor. Quizás eso signifique ganar menos, pero necesitan salud de calidad, tenemos que ponernos de acuerdo en los temas que demanda la gente. La gente quiere salud integral de calidad, que no le nieguen el acceso de acuerdo al lugar donde nació. Ese es un gran desafío que es parte de una nueva Constitución y hay mucho que dialogar. No debemos mirarnos más como individuos, sino que como comunidad. Y lo mismo con la educación, hay que eliminar que el que pueda pagar, pueda acceder.

De La Pintana al mundo

¿Su partido y la oposición van a saber responder a eso?

—Sí, mi partido debe estar a la altura. Siento que debe estarlo, hoy es importante rayar la cancha en la Constitución. Es una herramienta para ofrecer cambios. En eso es muy importante el diálogo, elegir bien a los constituyentes. Vamos a tener muchas elecciones y la gente está de acuerdo en votar en las cosas que signifiquen un cambio en sus vidas. La democracia es imperfecta, pero es lo mejor que tenemos, no queremos volver atrás.

¿Debiesen los partidos escuchar más a sus alcaldes?

—Me debo a la gente, no al partido. Sin embargo, creo que el partido nos debe escuchar más, todos los partidos deberían.Pero creo que la DC lo ha estado haciendo bien, ha ido atinando. Hay que leer muy bien a la gente, hay que tener cuidado en no equivocarse y ver qué es lo que la gente quiere.

¿Cómo se logra conducir el proceso?

—Yo pongo la cabeza donde pongo los pies. Hay que estar más en terreno, no podemos estar desconectados. Si no, vamos a perder más legitimidad. A la gente le interesa tener trabajo, que le pavimenten la calle, no las peleas. Le importan las cosas inmediatas.