Mariana Aylwin inicia su campaña para ser constituyente y enciende las redes sociales

La exministra de Educación, Mariana Aylwin, anunció sus intenciones de postular a la Convención Constitucional. La actual presidenta de Progresismo con Progreso aseguró que iniciará su campaña para el proceso.

En conversación con 24 Horas, Aylwin señaló que "privilegio el ir como independiente e intentaré ir como independiente. No voy a hacer una alianza con un partido que tiene muchas diferencias con lo que yo pienso".

"Me fui de la Democracia Cristiana y no voy a volver para tener un cupo en una lista. Privilegio la opción e ir como independiente y veremos que pasa", aseguró.

En esa línea, la hija del ex presidente Patricio Aylwin, enfatizó que hoy por hoy "me siento más identificada con Evópoli que con la DC", asegurando que "hay gente en la DC que piensa ale mismo que mí. No me siento interpretada por una DC que no tiene problemas en aliarse con el PC. Yo sí tengo problemas con eso, así como también con el Partido Republicano, porque creo que no son demócratas".

Sobre la redacción de una nueva Carta Magna, Aylwin recalcó que "hoy tiene completo sentido hacer una Constitución nueva y esto es lo mejor que se pudo haber logrado".

Las declaraciones de la ex ministra sin embargo, generaron un rechazo absoluto entre los votantes en redes sociales.

Ni Mariana Aylwin ni ningún político añejo de ver salir de constituyente! Estamos claros ? — 🎈 (@Salgodoy5) October 27, 2020

Defitivamente una derechista como Mariana Aylwin no puede estar en la comisión constituyente, ella como su padre solo engañan al pueblo, ellos demostraron que solo trabajan para sus bolsillos — yo los conozco (@yolosconozco) October 27, 2020

Mariana aylwin BASTA! — Germán Muñoz (@GermainMunoz) October 27, 2020

Hay q elegir muy bien a los constituyentes, q sea independiente no es suficiente, debe ser alguien q represente al pueblo.

No sean ilusos! muchos lobos se van a poner el disfraz de oveja, Longueira y la Mariana Aylwin son algunos ejemplos, no caer en las mentiras de esos seres… — Ximena (@Ximena_aas_) October 27, 2020

Hay que tener cara para que ex rostros de la Concertación, quienes se acomodaron y se aburguesaron con el modelo impuesto en Dictadura, quieran ahora ser representantes en la Constitucional. Entiende Mariana Aylwin, no queremos que personas como tú redacten la nueva Constitución. — Octavio Rojo Araya (@tayrojo27) October 27, 2020

Valor con esta gente, ahora resulta que Mariana Aylwin quiere ser constituyente! Como siempre esta gente subiendo al carro de la victoria, años que nunca hicieron nada y ahora les da por hacerlo todo 🤦‍♀️ — Cristina Isabel 💙 (@_Cristisabel_) October 27, 2020

Yo aprobé y jamás votaré por:

Mariana Aylwin. — Valdés (@VaIdes_) October 27, 2020