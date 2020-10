Pamela Jiles se lanzó con todo contra el ministro Briones: "Me tiene podrida, me tiene chata"

Este martes se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley del segundo retiro del 10% con un amplio apoyo, algo que aprovechó Pamela Jiles para criticar al ministro Ignacio Briones, asegurando que "me tiene podrida"

Es que para la diputada del Partido Humanista si no hay unidad transversal, la iniciativa no saldrá a flote, por lo que se mostró en contra de "las presiones del Gobierno hacia sus propios parlamentarios".

"El ministro Briones me tiene podrida, me tiene chata. El nivel de crueldad, de insensibilidad, de provocación al dolor de las personas que nos siguen en la transmisión, el nivel de burla, realmente me asombra", dijo antes de la votación la periodista y agregó que "es la actitud de un gobierno que ha presionado y seguirá presionando a sus parlamentarios. Y este proyecto no llegará a puerto sin los votos de la derecha".

Jiles destacó el apoyo recibido por los diputados y diputadas de Chile Vamos a la iniciativa, pero denunció que "se tuvieron que hacer reemplazara para votar como querían, porque sufren las presiones de un Gobierno desalmado, que no solo no quiere escuchar, sino que presiona a sus propios parlamentarios".

Ante eso, el titular de Hacienda salió rápidamente a responder, señalando que cada vez que llega al Congreso "lo hago con mucho entusiasmo, porque genuinamente espero que sea un lugar de debate", pero eso "supone mucho respeto y creo que siempre las formas hay que cuidarlas, escuchar el argumento ajeno es tratar al otro con dignidad".

Briones se mostró "preocupado" porque en la Comisión de Constitución "se levantan todo tipo de adjetivos calificativos sobre las personas. No hay cosa más indigna que los argumentos ad hominen, que no son ni argumentos".

"Hay diputados que califican mi moral, que dicen que he mentido", cerró el ministro, respondiéndole también a otros congresistas como al diputado Rene Saffirio, de quien espera que "muestre cuándo dije que el primer retiro del 10% tendría resultados catastróficos. También le digo al diputado Marcos Ilabaca que nunca he tratado a nadie de populista".

