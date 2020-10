Segundo retiro del 10%: presiones y diferencias marcan el debate en bancada RN

Según la impulsora de uno de los proyectos que da pie a un segundo retiro de los fondos previsionales, Pamela Jiles, todo indica que esta tarde se aprobará la idea de legislar respecto de las tres iniciativas. que van en esa dirección.

Se trata del primer impulso para este nuevo retiro anticipado, pese a que en el Gobierno lo miran con muy malos ojos. Y el principal inconveniente para el Ejecutivo es que precisamente el apoyo de parlamentarios oficialistas dará luz verde al 2º 10%.

Si bien en el sector la mayoría no está conforme con la idea, hoy ya están más entregados, pero esperan introducir cambios. "Evidentemente vamos a hacer un esfuerzo para darle valor a este proyecto. La verdad es que es evidente que este retiro no es igual al retiro anterior, y por lo tanto queremos hacer un trabajo serio como Chile Vamos a este segundo retiro", dijo al respecto el jefe de bancada RN, Sebastián Torrealba.

"No nos vamos a negar a la discusión, y por lo tanto serán los diputados en la comisión de Constitución quienes tendrán que dar su voto hoy, pero evidentemente la forma en como vamos a participar de esta discusión y será de una forma seria y responsable , y que finalmente permita agregarle valor a una idea que no puede ser utilizada única y exclusivamente como un trampolín político", agregó el parlamentario.

"Hoy será un gran día": Pamela Jiles pide que voten a favor del segundo retiro del 10% Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la votación de los proyectos que buscan un nuevo retiro del 10%.

Frenar el retiro

Pese a que Torrealba fue claro en sostener que serán los diputados de la Comisión de Constitución los que deberán decidir, fuentes de RN aseguraron que esos mismos legisladores han sido presionados para rechazar la iniciativa.

Producto de ello, agregaron los mismos personeros, es que el diputado Gonzalo Fuenzalida, miembro permanente de dicha Comisión, pidió ser reemplazado en la instancia, ya que lo estarían empujando a rechazar.

Eso podía ser un riesgo para que el proyecto avanzara, porque lo que buscaron un "sustituto" que siguiera su línea. Así, se habría definido que su puesto fuese ocupado por Andrés Celis, quien abiertamente se muestra a favor de un segundo retiro de fondos.

Segundo retiro del 10% vive día clave: comisión vota este martes los proyectos La votación del segundo retiro comenzará a las 15:00 horas de este martes en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Apruebo el retiro

En todo caso, serían varios los RN que apoyarían la moción.

Al justificar su postura, Celis sostuvo que "no obstante las medidas que ha desarrollado o empleado el Gobierno, hoy sin duda tenemos una clase media que está agobiada con las deudas frente a que yo no he visto alguna salida por parte del Gobierno".

"De aprobarse este proyecto de ley, debiera darse la oportunidad de que aquellas personas que tienen una enfermedad terminal puedan retirar de una sola vez todo el monto y no dividirlo por la cantidad de meses que supuestamente va a vivir, aquello es cruel, deberíamos tener la voluntad de lograr la totalidad de los fondos en ese caso. Espero que la Comisión de Constitución vote a favor del segundo retiro y cuando este llegue a la Sala, las diputadas y diputados también voten a favor de la idea de legislar. Lo que no podemos es cerrar la puerta a analizar este proyecto de ley porque al estar en la calle nos damos cuenta de que la ciudadanía lo está pidiendo y exigiendo, cuando lamentablemente el Estado no ha podido o ha llegado tarde", enfatizó.

En el mismo tono, su par Durán, indicó que siguen con la misma fuerza en post de aprobar el segundo retiro. Y comentó que el es coautor de la iniciativa que permite el retiro anticipado para quienes tienen pensiones vitalicias, quienes quedaron excluidos del primer retiro.