Alberto Mayol se rehusa a jugar Among Us y se muestra como un contrario a los juegos

La polémica generada en el Frente Amplio luego que Renato Garín y Giorgio Jackson se enfrentaran por insultos de terceros durante un videojuego de Among Us dejó al descubierto a Alberto Mayol como una persona lejana a los juegos.

Es que el sociólogo manifestó en su cuenta de Twitter "no creer en los juegos" y mostró distancia de quienes lo hacen. Además, se calificó como una persona que "no es lúdica", luego que un usuario lo invitara a jugar Among Us.

"Me parece grave que un representante amedrente gente": Diputados Garin y Jackson se enfrentan en Twitter por insultos en un canal del videojuego "Among Us" El diputado Garín hizo un llamado a denunciar un canal de Twitch por "ataques permanentes a mí y a mi familia". Jackson le respondió luego a que aludieran a que él juega ese videojuego.

"No creo en los juegos. No soy lúdico. Creo en la gente seria que dedica su tiempo a las más elevadas expresiones de la naturaleza humana. Eso no incluye los juegos", dijo el ex candidato presidencial, recibiendo una serie de críticas en redes sociales.

Pero no fue la única reacción de Mayol sobre la polémica, ya que señaló que a Rodrigo Echecopar "lo mandó Jackson" a criticar al diputado Garín e ironizó con que el presidente Sebastián Piñera pidió informes al respecto.

Alberto Mayol no cree en los juegos y se rehusa a jugar Among Us:

No creo en los juegos. No soy lúdico. Creo en la gente seria que dedica su tiempo a las más elevadas expresiones de la naturaleza humana. Eso no incluye los juegos. — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) October 28, 2020