Francisco Vidal: "Me encanta Izkia Siches, sería una estupenda candidata de la oposición"

Francisco Vidal, ex ministro y uno de los tres precandidatos a la presidencia que hoy tiene el PPD, se refirió a la competencia que existe en la oposición con miras a los comicionens presidenciales del próximo año.

"Soy partidario de que la oposición vaya unida en una primaria, desde Daniel Jadue hasta, por así decirlo, Andrés Velasco, si este último se entusiasma, dado que su partido, Ciudadanos, está en el bloque", dijo Vidal en entrevista con CNN Chile.

El ex vocero de Gobierno manifestó que "soy partidario de una sola primaria de la oposición con todos los candidatos, ojalá con independientes. Me encantaría que estuviera Izkia Siches o el rector Vivaldi, por qué no, que la gente decida de una vez por todas quién es el o la mejor para enfrentar y ganarle a la derecha. A Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Mario Desbordes o José Antonio Kast".

Heraldo Muñoz lanza oficialmente su precandidatura presidencial: "Pongo mi nombre formalmente a la consideración del PPD" El ex canciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, lanzó oficialmente su precandidatura, en la que competiría en el partido contra Francisco Vidal y Jorge Tarud.

En ese sentido, el panelista de "Bienvenidos" estableció que "las caras renovadas tienen que salir al Ruedo. A mí me encanta Izkia Siches, sería una estupenda candidata de la oposición, pero si ella no quiere, qué vas a hacer".

"El mismo Daniel Jadue es un rostro nuevo. No tiene la experiencia o visibilidad pública que tengo yo, por ejemplo", agregó.

En cuanto a nombres, Vidal también se mostró favorable a incluir a la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles en una posible primaria única de la oposición. "Bienvenida Pamela Jiles. Tiene una presencia importante en las encuestas. La clave es la unidad de la oposición", declaró.