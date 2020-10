Heraldo Muñoz lanza oficialmente su precandidatura presidencial: "Pongo mi nombre formalmente a la consideración del PPD"

Esta mañana, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, presentó su precandidatura presidencial en la que competiría contra el ex ministro Francisco Vidal y el ex diputado Jorge Tarud para decidir al abanderado del partido y, posteriormente, al de la centro-izquierda.

“Pongo mi nombre formalmente a la consideración del Partido Por la Democracia para representarlo como candidato presidencial y eventualmente para una primaria de la centro-izquierda”, dijo el ex canciller.

Y añadió que “este es el inicio de un proyecto colectivo, el comienzo de una conversación con la ciudadanía sobre las tareas pendientes y los nuevos retos que tiene nuestro país. Chile necesita muchos cambios para transformarse en el país más justo, próspero y digno que anhelan los millones que salieron a votar el domingo”.

Sobre la carrera presidencial, Heraldo Muñoz manifestó que “estoy consciente de que este no es un desafío personal, sino que un reto colectivo, un camino complejo además por la distancia que tiene la gente con la política y los políticos”.

En esa línea, se definió como un político “no tradicional”, argumentando que se ha involucrado en el mundo académico y en el de la diplomacia, luego de ser ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Michelle Bachelet.

“Nunca he sido candidato ni he sido elegido concejal ni alcalde, ni diputado ni senador. Esta es la primera elección popular en la cual compito, así que lo hago más bien desde el mundo de la academia y la diplomacia, donde me he movido la principal parte de mi vida”, cerró el precandidato presidencial.