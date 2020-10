Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este jueves 29

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

JUEVES

ARIES (21 marzo -19 abril)

Crees que es tiempo de cambiar y se puede, sólo debes comenzar a hacerlo tú, da el ejemplo y te darás cuenta que se comenzará a expandir.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Cuando estás más débil es cuando más sacas fuerzas, acepta y respeta tu proceso, jamás te des por vencido, la vida a veces es difícil.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Que no te importe lo que los demás hablen de ti, no tomes nada personal sobre todo si no es algo que pueda contribuir al bienestar de tu vida.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Será un día laboral muy intenso, intenta concentrarte para terminar rápidamente tus labores y poder llegar al fin de tu día sin preocupaciones.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Hoy es tu oportunidad, siempre hay alguien que necesita ayuda, aunque creas que lo que brindas es mínimo será una ayuda inmensa para quien realmente la necesite.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Hoy más que nunca piensas en las injusticias y crees que las cosas no se están haciendo de la mejor manera y que deben comenzar a cambiar radicalmente.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Si quieres pensar positivo y enfocarte en cosas buenas, disfruta y cuida la naturaleza, ella necesita mucho de tu ayuda en estos momentos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Este momento por el que pasa la humanidad es para crecer como personas, para analizar qué tan bien y qué tan mal estamos haciendo las cosas como seres humanos.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Son tiempos en los que debes pensar en ti y en los demás. Si quieres que todo comience a mejorar para lograrlo todos deben contribuir.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Toma este tiempo como un aprendizaje, que te ayudará a crecer, todo lo que observamos tiene múltiples perspectivas y tú eres capaz de poder analizar más de una.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

No sacas nada con andar malhumorado y lo sabes, pero a veces no lo puedes evitar, quieres que este momento pase pronto, volver a la normalidad, pero debes ser paciente.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Quieres dejar los hábitos negativos en el pasado, dejar de hablar de los demás te harán dar un gran paso de crecimiento. A veces las batallas que debes luchar son contigo mismo.