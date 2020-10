Aracely Leuquén apelará a desafuero por escándalo en pub: "Sigo en el ejercicio de mi cargo"

A través de un mensaje enviado a sus cercanos, la diputada Aracely Leuquén (RN) reaccionó a la determinación de la Corte de Apelación referente a acoger la solicitud de desafuero que pesaba en su contra.

La determinación del tribunal de alzada, cabe recordar, se da luego de que la parlamentaria fuera acusada de agredir a una trabajadora de un pub de Las Condes en estado de ebriedad.

Ante la determinación Leuquén sostuvo: "Este es un proceso judicial largo. Se ha cumplido una etapa más en el proceso solicitado, y restan apelaciones, además de la Corte Suprema donde esperamos tener un resultado favorable".

"No me puedo referir al fallo ya que no está redactado. Se informa por redes sociales qué hay votos a favor de rechazar la solicitud del querellante, y prefiero conocer el contenido antes de emitir cualquier impresión", agregó.

La arremetida de Leuquén

La diputada, además, recalcó que "este fallo, que no fue unánime en Corte, no es definitivo y sigo en el ejercicio de mi cargo".

De acuerdo a lo informado por la Corte, los fundamentos de la resolución serán informados en la sentencia respectiva, que quedó a cargo de la ministra Mireya López.