Ossandón rechaza alinearse con Kast en lista de constituyentes: "Hay que alejarse de la extrema derecha”

El senador de RN, Manuel Jos√© Ossand√≥n asegur√≥ que no est√° de acuerdo en la idea de que Chile Vamos conforme una lista √ļnica para la Convenci√≥n Constitucional con el Partido Republicano liderado por el excandidato presidencial Jos√© Antonio Kast.

En conversación con radio Cooperativa, Ossandón planteó que el pasado domingo en el Plebiscito "la gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano impresionante y demostró que es sensata, que no quiere la violencia ni los extremos, y quiere un camino institucional".

En esa l√≠nea, el ex alcalde de Puente Alto ech√≥ por tierra la intenci√≥n de aliarse con la colectividad liderada por Kast. ‚ÄúEl sentido com√ļn me dice que hay que alejarse de la extrema izquierda y la extrema derecha", asegur√≥.

Incluso el senador fue m√°s all√°: "cuando el Presidente hace un llamado a la unidad, habla de Chile Vamos, y Republicanos no es de Chile Vamos, y es m√°s, el a√Īo pasado se declararon de oposici√≥n al Gobierno‚Ķ No tenemos nada que compartir en el proyecto, y yo no voy a hacer campa√Īa ellos‚ÄĚ, cerr√≥.