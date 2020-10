Proyecto busca prohibir candidaturas de parlamentarios y autoridades de Gobierno a Convención Constitucional

Un grupo de diputados de oposición presentó este miércoles el proyecto #MixtaNo, el cual busca inhabilitar a parlamentarios y autoridades de Gobierno que actualmente se encuentren en ejercicio, para que no puedan inscribir candidaturas a la Convención Constitucional.

La legisladora de Revolución Democrática, Natalia Castillo, indicó al respecto que la iniciativa es para "impedir que autoridades y representantes que están actualmente en ejercicio puedan postular para ser parte de la constituyente".

"Porque el pueblo lo dijo de forma muy categórica, y fuerte y claro con un 78% de apoyo, que no quiere que los mismos de siempre redacten esta nueva Constitución", expresó.

En ese sentido, recalcó que "este llamado no solamente implica que sean personas nuevas, liderazgos nuevos y que la convención no sea un verdadero cementerio de elefantes, sino que también que aquellas autoridades que están en ejercicio continúen sus mandatos y no intenten por secretaria transformar a la convención constitucional en una convención mixta".

"Es por eso que presentamos este proyecto que se llama Mixta No con un apoyo transversal de parlamentarios de oposición y esperamos que pueda ser tramitada prontamente", remató Castillo.

Con un 78% obtenido por el #Apruebo y la #ConvencionConstitucional el mensaje fue claro aunque algunxs hagan oídos sordos #MixtaNo pic.twitter.com/5WX1UfjpDt — Natalia Castillo (@ncastilo) October 28, 2020