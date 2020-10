Renato Garín: "Todos aquellos que promueven las funas y las amenazas se pueden ir a la cresta"

Después de que ayer martes estallara una polémica que involucró a los diputados Renato Garín (independiente) y Giorgio Jackson (RD), este miércoles el primero de los dos entregó una versión con algo más de profundidad sobre la controversia desatada en torno a insultos en el canal de videojuegos Twitch.

Garín, quien publicó un texto en Twitter para referirse a esta polémica, partió aclarando que "sobre lo que ocurrió ayer. Es todo lo que diré. El resto lo sabe y lo investigará la PDI".

"A mí también me encanta Among US y me gusta jugar con amigas y amigos en línea. Sin embargo, lo que pasó ayer NO fue un juego y NO me enojé por un chocman ni porque alguien me insultó en un live. Ayer hubo una escalada de acoso digital selectivo primero en redes y luego vía telefónica, llamando a números de mis familiares, al contestar le pintan play a un audio con insultos en mi contra, muy muy similares a los insultos proferidos en el video que circula del juego Among US entre unos jóvenes de Buin y otro Diputado", sostuvo Garín.

"Me parece grave que un representante amedrente gente": Diputados Garin y Jackson se enfrentan en Twitter por insultos en un canal del videojuego "Among Us" El diputado Garín hizo un llamado a denunciar un canal de Twitch por "ataques permanentes a mí y a mi familia". Jackson le respondió luego a que aludieran a que él juega ese videojuego.

De acuerdo al abogado que militó en RD entre 2016 y 2019, "durante la tarde, el acoso pasó de las redes hacia el teléfono. Esto ocurrió decenas de veces, con llamadas hasta anoche a las 00:45am. Efectivamente hice una denuncia a la PDI aunque NO por el juego Among US sino por el acoso vía redes y telefónico".

"Existe una persona identificada a la cual efectivamente encaré con chilenismos pues estoy absolutamente chato del clima de odio y persecuciones, funas y contrafunas que se han instalado en este país. Tampoco hice público ningún dato personal del sujeto, y aquellos que conseguí están disponibles en la web para todos", prosiguió.

Renato Garín remató su texto de la siguiente mana: "por mí, todos aquellos que promueven las funas y las amenazas se pueden ir a la cresta pues están dañando la democracia que estamos tratando de construir. Gracias por leer".