"No es la solución": Joaquín Lavín manifiesta no estar de acuerdo con el segundo retiro del 10%

El alcalde de Las Condes y carta presidencial de la UDI Joaquín Lavín, quien fue partidario del primer retiro del 10% de los fondos de AFP, manifestó no estar de acuerdo con un segundo retiro de los fondos previsionales.

"Sabemos que cada vez que sacamos algo de los fondos previsionales eso va contra nuestras jubilaciones futuras, por lo tanto, no es la solución. Entiendo la premura y la urgencia de la gente, pero trataría de buscar fórmulas distintas", declaró Lavín en entrevista con el medio Ex-Ante.

"Trataría, al menos, de buscar una fórmula en que esto quede atado a la reforma previsional, en el sentido de que si estamos sacando plata, digamos después cómo vamos a añadir plata a esas cuentas", agregó.

Por lo dicho, el personaje político de derecha con mayor aprobación ciudadana según las encuestas remarcó no estar de acuerdo con un segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, más allá de que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar.

"Yo diría que por ahora no. No sabemos cómo va a seguir evolucionando la pandemia, no sabemos qué va a pasar en marzo. Sería cauto en esto", estableció.