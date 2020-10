¿Y para el Bono Clase Media? SII habría rebajado $1.400 millones de impuestos a Penta

Mientras el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició un proceso donde exige la devolución del Bono Clase Media de 500 mil pesos a quienes lo habían recibido de manera incorrecta, el organismo no tuvo problemas para aceptar una rebaja de impuestos de $1.400 millones a Penta.

Según revela un reportaje de Ciper, varias fuentes del organismo aseguran que Penta recibió una aprobación de una rebaja de mil 400 millones de pesos en impuestos para que los gastos de sus abogados se consideraran como “gastos necesarios” para producir la renta.

Dicha rebaja se da en el marco del proceso penal por diversos delitos tributarios que llevó a cabo la firma, y según el reportaje desde el SII indicaron que dicha resolución “se ajusta a las normas”, aunque también aseguran que dicho beneficio no correspondería porque los dueños de la empresa -Carlos Délano y Carlos Lavín- actuaron con dolo en los ilícitos.

Una fuente del reportaje afirma que “la jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable (…) Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja".

Tras la resolución, el SII emitió un instructivo donde afirma que la medida se replicará en todas las empresas que enfrenten este tipos de juicios. "Cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas en el marco de un proceso penal que la involucre, esos gastos serán considerados como "necesarios para producir la renta", por lo que podrán ser restados de la base imponible desde la que se calcula el pago de impuestos", señaló el artículo.