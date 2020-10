Adriano Castillo: "¿Quién es la Tía Pikachu? Perdón, pero la Constitución es en serio"

En una época en que los candidatos a constituyentes florecen hasta debajo de las piedras, Adriano Castillo (71 años), concejal de Quinta Normal, el “Compadre Moncho”, decidió restarse. En un comentado tuit, le respondió así al usuario @Miker_Caceres, que lo quería ver en la Convención: “La Constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración, pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea”.

Desde Publimetro conversamos con el actor y político. Lo llamamos antes del medio día. Con un tono amable y cercano, como si del personaje se tratara, Adriano nos pidió que lo llamaremos en 2 minutos más. Estaba llegando a su edificio y tenía que subir en el ascensor a su departamento.

¿Cuáles son las competencias necesarias para escribir una Constitución?

— Que sea una persona preparada. Segundo, estar absolutamente interiorizado con todo lo que nuestro pueblo chileno necesita y desea. Al final el constituyente debe ser un intermediario entre lo que debe ser la Constitución y el pueblo. Yo aspiro a que los constituyentes sean personas que manejen todos los temas. Y que los manejen muy bien.

¿Qué te parecen algunas de las personas que se han postulado? Pablo Longueira, Mariana Aylwin, Adriana Barrientos, la “Tía Pikachu”…

—¿Perdón? Adriana Barrientos y ¿quién más?

La “Tía Pikachu”…

— ¿Y quién es la Tía Pikachu?

Una señora que participó en las marchas de octubre, vestida como Pikachu. Y que quiere representar lo que la ciudadanía pidió en las marchas.

— Eh… Mira, sigo insistiendo en el mismo punto. Esto es en serio. La Constitución es la base de todas las leyes, es el pacto que tenemos todos los chilenos para convivir en una sociedad justa. Yo le diría a la Adrianita que siga en lo suyo y a la otra señora no la conozco. Perdón, pero la Constitución es en serio.

Agencia Uno

¿Y en el caso de Longueira y Aylwin? Se les ha criticado por ser de la “vieja política”…

—Más que vieja política, como dices tú, yo les diría políticos maduros. No hay una nueva política. La política siempre ha sido igual. Desde la época de los romanos, de los griegos. La política es un arte, una ciencia complicada. No pretendan que ahora vayan a aparecer políticos nuevos con una visión distinta. Mariana Aylwin y este otro personaje, que han estado en la política desde hace mucho tiempo, a mí no me parecen objetables.

¿A quién apoyarías? ¿Tienes a alguien en mente?

—La verdad es que me sorprendes, porque no he pensado en nadie en este momento. Pero en nuestras organizaciones sindicales, como Chileactores, hay gente que perfectamente podría ser. Incluso te puedo dar un nombre: nuestra presidenta, María Esperanza Silva.

Y a ti, como Adriano Castillo, como ciudadano, ¿qué te gustaría que tenga la nueva Constitución?

—Si hay algo que me interesa es que el agua nos pertenezca a todos. El agua no puede estar en manos de algunos. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Y bueno, entre otras cosas, que también esté garantizada la cultura, que esté garantizado el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda digna. Eso esperaría yo de la nueva Constitución en términos muy generales.

¿Estás de acuerdo con un segundo retiro del 10%?

—Sí. Ya que el Gobierno ha llegado siempre tarde y con medidas insuficientes, estaría de acuerdo. Pero esto trae muchos problemas. Ya hay dos millones o dos millones y medio de personas que quedaron en cero. Va a ser un problema bastante serio.

Agencia Uno

Hace un tiempo te proclamaste “Presidente Encargado de Chile”…

—Aclaro que fue una broma… (ríe).

Tranquilo Adriano, así se entendió. ¿Qué mejorarías en el país?

— Volvería a reposicionar la educación al lugar en el que estaba cuando yo fui estudiante en los 50 y 60. La educación pública en este momento está en el suelo. A lo mejor eso era lo que pretendían en la dictadura: que la educación pública se fuera al diablo. Y bueno, lo lograron.

Su trayectoria como político: es concejal y fue candidato a core

Eres concejal y fuiste candidato a Core. Si bien no quieres ser constituyente. ¿Estaría en tus planes ser alcalde?

No, no está en mis planes ser alcalde de ninguna comuna. Hace 20 años atrás yo habría intentado eso. Pero el puesto de alcalde es un puesto muy complicado. A mí la ley me permite como concejal seguir trabajando como actor, cosa que a mi me importa. Yo no voy a aspirar a ningún cargo alcaldicio en ninguna comuna. Yo soy concejal en Quinta Normal y pretendo seguir siéndolo en el periodo siguiente.

¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado en tu trayectoria política?

Mira, a mí lo que más me motivó a ser concejal es ser el contacto directo entre los vecinos de la comuna y la administración municipal. Hay mucha gente que cree que los concejales tenemos un tremendo poder. El poder de los concejales es bastante reducido. Tú tienes que asistir a tres o cuatro reuniones al mes con el alcalde o alcaldesa y aprobar o rechazar los proyectos. Pero quienes realmente desarrollan una labor de poder es la administración municipal, los alcaldes. Nosotros aprobamos o rechazamos, damos algunas propuestas.

Los vecinos igual nos piden cosas que nosotros habitualmente logramos, pero hay algunas que no. Pero esa relación directa con la gente es lo interesante. Y poder ayudarlos, mejor.

AgenciaUno

Tomando en cuenta el plebiscito, la pandemia, las críticas que ha tenido el gobierno. ¿Crees que es necesario un giro de timón en lo que queda de la administración de Piñera?

Los cambios de timón no se han visto en ningún momento. Con crisis o sin crisis. Yo no creo sinceramente en que haga algún cambio. Pero, a este gobierno le pido que actúe con más consciencia social y sin tanta calculadora. Que trate de alivianar la tremenda carga que ha significado para el pueblo chileno esta pandemia. Solo espero que solucionen los problemas más inmediatos de la gente.

¿Cuál es el candidato presidencial del "Compadre Moncho"?

Adriano, volviendo a los candidatos. Esta semana varios han levantado la mano para ser presidenciables. Jorge Tarud, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, en tu sector. A tú parecer, ¿Hay alguno que tenga más potencial para los desafíos que se vienen?

Si, son muy fuertes esos desafíos. Nosotros en la oposición tenemos que buscar el mejor candidato. Los tres que me nombraste me parecen muy bien, les tengo mucho aprecio a los tres, pero no me dejes afuera a ¡José Miguel Insulza! (ríe). Claro, y bueno, creo que hay algunos más. Yo creo que vamos a tener que elegir al mejor. Porque el trabajo que se viene después de esta tremenda pandemia y de esta crisis económica… chuta. Es un trabajo bien importante. Y quien lo haga bien, se va a ganar un puesto importante en la historia.

Tiene que ser un candidato apoyado por un tremendo programa. Por que lo importante son los programas, lo que tú ofreces. Tenemos buena gente. Ahí lo buscaremos, nos queda un buen tiempo para eso.

AgenciaUno

En una entrevista televisiva después de conocidos los resultados del plebiscito, estaba Heraldo Muñoz y Mario Desbordes. Ambos apuntaron a que el próximo gobierno tendría que tener más consensos entre oficialismo y oposición. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que ser posible?

Sí. Todos quisiéramos lo mismo querida. Todos. Pero, los seres humanos y los partidos políticos tienen aspiraciones y tienen programas e ideas a desarrollar. Indudablemente sería muy buena la apertura y aceptación del contrario, de las ideas del contrario. Eso es fundamental.

En el municipio por ejemplo, si algún concejal de derecha propone algo interesante yo lo voy a apoyar indudablemente. Tenemos que unirnos por lo mejor para Chile. Cuesta. Te digo que cuesta, y mucho. Por el tema de la Constitución, y también por cómo somos los seres humanos. En la políticas se reflejan todas las virtudes y todos los defectos.

La gente critica mucho a los políticos. Pero hay que mirarse a uno mismo. Mírense a sí mismos al espejo, y después hablamos (ríe).

"Quiero agradecer a la gente de la salud pública"

Tras la pregunta de "qué mejorarías en el país", Adriano se tomó un momento para contarnos una historia personal. Y también, para agradecerle a los funcionarios de salud que lo atendieron cuando se operó en el Hospital San Borja Arriarán.

(En ese momento, Adriano pasa a relatarnos una experiencia personal por una grata atención en el servicio público).

Con los pocos recursos que destinan a salud, el gremio de la salud hace bastante. Y aprovechando esta entrevista quiero agradecer a la gente de la salud pública. Porque yo me operé de cataratas en ambos ojos. Me operé en la salud pública y fui atendido muy bien. No porque sea un gallo conocido, no.

Me atendieron igual como atendieron a toda la gente en esa misma situación. Haciendo cola, hay que esperar, por supuesto. Al lado mío habían 50 personas. Pero yo llegaba a las 8:30 y me iba a las 10:30, no es para tanto.

Claro que hay que esperar, si hay otros compatriotas que tienen que ser atendidos. Pero me atendieron muy bien en el Hospital San Borja Arriarán. Ahí poco más allá de Avenida Matta. Quedé con una visión de 85%. A mis 79 años querida yo no uso lentes. No necesito lentes.

AgenciaUno

¡Qué bueno!

Sipo, ¿Viste? Entonces yo agradezco a todos esos funcionarios por su dedicación. Porque todos les dan: "que te atienden mal", "que la salud es mala". ¡Claro que hay que mejorar! Pero lo que hacen, lo hacen muy correctamente. Ahora, eso es algo personal. Pero si queremos una salud pública como la tienen países como Dinamarca, Suecia, todos los europeos. Uff… Esa gente po oye, paga impuestos bien importantes.

Nosotros subimos medio punto del IVA o de lo que sea y todo el mundo grita. Le pones un poco más de impuesto a los privilegiados de este país y gritan todos, todos lloran. Pero en aquellos países, no quiero exagerar, pero el nivel de impuesto es de 50% o más. Averígualo, pero es altísima.

Con ese impuesto, tienen una salud y una educación magnifica. Mi hijo que estuvo estudiando en Europa me decía que en algunos países el hijo del príncipe, con el hijo del gásfiter, estudiaron en el mismo colegio. Pero esa educación se puede lograr cuando todos ponen mucho billete en impuesto.

Volviendo al tema de la constitución, por supuesto que la salud y la educación son fundamentales.