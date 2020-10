Inhabilidades: la "ayudita" para los alcaldes no prende en la Cámara

“Inapropiado” y “antidemocrático”. Esos fueron dos de los calificativos que se expresaron con fuerza en la Comisión de Constitución de la Cámara ante un nuevo debate sobre levantar las inhabilidades a las que quedaron sujetos los alcaldes y concejales con 12 o más años de ejercicio.

Y es que no cayó nada de bien el proyecto que, de forma excepcional, permitiría a ediles y concejales poder postularse a gobernador, consejeros regionales o parlamentarios el año 2021. Porque, por lo demás, no tendrían que renunciar antes de postular. De hecho, fue tal la tensión que la Comisión, al no tener intención de legislar sobre la materia, puso en riesgo la acogida a los invitados convocados. La situación llevó al presidente de la instancia, Matías Walker (DC), a recomendar al Gobierno retirar la urgencia que puso a la iniciativa.

“A mí me parece demasiado tarde, demasiado cerca de las elecciones y del cambio de Constitución definir cuestiones de esta naturaleza”, sostuvo al respecto el diputado Pepe Auth. A su juicio, esto podría ser entendido como que se está intentando arreglar la situación de determinadas personas. Y Leonidas Romero (RN), lo apoyó: “Sería borrar con el codo lo escrito con la mano”.

De todas maneras, la Comisión acordó citar a los representantes de las asociaciones de municipalidades y de cores. En la misma sesión votarán la idea de legislar.