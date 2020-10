Dra. Cordero confirma que quiere ser constituyente: "Me gustaría ir a aportar para hacer mejor las cosas"

La Dra. María Luisa Cordero confirmó que postulará para ser candidata a la Convención Constitucional, tras el amplio triunfo del Apruebo en el plebiscito.

La panelista de Mentiras Verdaderas de La Red indicó en el programa que le interesaría "ir a aportar" en la redacción de una nueva Constitución.

Sobre qué temas le gustaría tratar, indicó que "a mi me interesa el abandono en la vejez, la situación de abandono que viven muchas personas ancianos y ancianas que viven en casas solitarias".

"A mi me gustaría concretar cosas, yo no voy a ir a conversar, me gustaría ir a aportar para hacer mejor las cosas y para aterrizarlas", expresó.

En ese punto, la Dra. Cordero afirmó que "yo soy practica, si quedo allí no voy a a ir a hablar, a seguir diciendo mantras como 'sentido de urgencia', todas esas frases patéticas que son show no mas. Iría a que se consigan cosas".

Consultada sobre qué acción concreta propondría para mejorar la calidad de vida de la tercera edad en Chile, respondió que la "atención domiciliaria como vi en Londres".

"No es que van todos los días a ver a los ancianos, pero te hacen un examen físico, te hacen una ficha en un consultorio y a continuación de allí te van a ver a tu casa", expresó.

"No te va a ver un médico, te va a ver un auxiliar paramédico, una persona entrenada en el buen trato con otros seres humanos y que sabe que remedios toma y te lo van a dejar a tu casa cada 60 días. No deben ponerse las personas a la cola ni que le exijan llegar a las 6 de la mañana al consultorio para sacar su numero. para que, para que te entreguen una bolsa de remedios", remató la Dra. Cordero.