José Maza con todo contra políticos que quieren ser constituyentes: "No entienden nada... estamos cansados de ver a la misma gente"

El astrónomo José Maza no se guarda nada cuando habla. Reconocido por su mirada crítica, aguda y sin filtro sobre la realidad del país, esta vez se refirió al proceso constituyente que se está llevando adelante, asegurando que no se postulará (por ahora), pero levantando una crítica al desfile de candidatos a su juicio inapropiados que están surgiendo.

Cultura, no crecimiento

En conversación con radio Cooperativa, el astrónomo partió criticando la postura de algunos miembros del Ejecutivo, que han planteado como prioridad la búsqueda del crecimiento económico.

"Si yo supiera que mi presencia ahí pudiera significar que esta visión sesgada, parcial, torpe, que tienen los economistas… Chile tiene que tener un desarrollo humano. Tenemos que ser un país de calidad humana, tenemos que ser un país educado, un país culto, ese tiene que ser el objetivo de la Constitución. No un país que permita el crecimiento económico, que permita el crecimiento económico, así como loros".

Agregó que "hay pueblos como los fenicios, que eran grandes comerciantes. ¿Y qué dejaron? No dejaron nada. Quién se acuerda de Fenicia, nadie. Pero los griegos se dedicaron a pensar. Nos legaron el lenguaje. Fíjate que el 80% de las palabras que hablamos vienen del griego o del latín que las tomó del griego. Los griegos son nuestros tatarabuelos más importantes. ¿Por qué vamos a querer ser un país que queremos comerciar, tenemos que tratar de ser personas, antes de ser comerciantes".

– ¿Por qué no sumarse?

– A ver. Si los partidos están pensando poner… Mira, fue más contundente el rechazo de la gente a los parlamentarios actuales que a la Constitución actual. Y van a poner a Longueira y van a poner a lo mejor a Escalona… Entonces va a ser más de lo mismo. Yo estoy bastante bien, tengo 72 años, pero me pregunto cuánto me quedará, ¿10 años más? Y gastar dos años de mi vida en discusiones…

Maza también fue crítico en relación al hecho de algunos análisis que se hicieron de los resultados de la votación del domingo pasado. "El día del Plebiscito, una mujer decía, no, esto no es que la gente de Las Condes, Vitacura y La Dehesa estén defendiendo sus intereses (ahí ganó el Rechazo), es que ellos son más educados, y saben lo que es bueno para el país. Entonces yo decía, no entendieron nada, nada. Y siguen mirando a la gente así como los que están en la vereda del frente. Yo me imagino en discusiones con ese tipo de argumentos y entre que me da acidez y me da un derrame cerebral, de la hipertensión que me va a dar. No sé, gente como Marcela Cubillos, que es obtusa, pero hasta la consumación. Y bueno, los obtusos de izquierda, que son iguales".

Críticas a Reginato

Maza también criticó a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien se mostró interesada en participar como constituyente. "Ahora siguen jugando a las sillitas musicales. Cuando uno ve a la alcaldesa de Viña que quiere ir de constituyente. Lleva 850 años en la Municipalidad, tiene como 850 años de edad y quiere ser ella constituyente, entonces no, creo que está demasiado barata la cuestión. Ojalá la gente se fije a la hora de votar".

"Todos tenemos que saber retirarnos. Yo me pregunto, esa vocación de servicio tan loable que tienen todos, después de 30 años, ya cumplieron… Si estuviste 30 años de servicio público, porque tu vocación de servicio no te permitía no hacerlo en el parlamento, para qué quieres seguir, ya no es necesario, ya te relevamos de tu función. Entonces, son realmente unos apitutados, que no entienden que estamos cansados de ver a la misma gente, diciendo las mismas cosas. Y sobre todo, gente que no tiene calle, como se suele decir. Gente que dice, 'ah, no sabía que estaban tan hacinados"", dice Maza.

"Le deseo lo mejor a la Constitución. Hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que mirar cosas como la independencia administrativa del Banco Central, que es fundamental (…) Hay nombres como Agustín Aquella y el cura Berríos, que yo estaría encantado de participar en una conversación, pero de repente, cuando te dicen que hay unos constituyentes que de bailar el caño quieren ahora ser constituyentes, no la verdad. Me queda poco tiempo y no lo quiero perder en discusiones bizantinas", finalizó.