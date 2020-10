Iván Moreira tras "perdonazo" a Penta: "No tengo autoridad moral en esta materia"

El senador UDI Iván Moreira fue consultado este jueves sobre la rebaja de $1.400 millones de impuestos al Grupo Penta, el cual fue dado a conocer por Ciper Chile.

En el matinal de CHV "Contigo en la mañana", Julio César Rodríguez le preguntó sobre este tema al mencionado parlamentario.

Al respecto, el legislador indicó que "uno podrá buscar explicaciones de lo sucedido, pero estas cosas las permite la ley".

"Pero yo, con mucha franqueza, no tengo autoridad para hablar sobre este tema porque obviamente yo me vi involucrado en el pasado por una situación de financiamiento irregular de parte de la empresa Penta hacía mí, y creo que yo no soy el indicado para expresar cualquier opinión", expresó.

Por último, Moreira recalcó que "creo que no tengo autoridad moral en esta materia y yo prefiero pasar en este minuto, con toda franqueza".

Revisa las palabras de Moreira