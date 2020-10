Científico de 69 años se infecta deliberadamente de Covid para probar inmunidad del cuerpo

Hay cientos de científicos por todo el mundo trabajando día y noche para conocer más del coronavirus y avanzar en su tratamiento. Es el caso del virólogo ruso Alexander Chepurnov, quien no dudó en contagiarse deliberadamente de Covid para investigar la inmunidad del cuerpo en una segunda infección.

Así lo informa el diario Siberian Times, donde se narra el caso de Chepurnov, quien venía de recuperarse de coronavirus, pero al poco tiempo decidió infectarse adrede, pese a sus 69 años.

¿Y la razón? Era conocer la respuesta de un cuerpo que ya había luchado contra el virus y el nivel de inmunidad que podría desarrollar.

Chepurnov, que trabaja en un Instituto de Medicina Clinica y Experimental, se infectó por primera vez a fines de febrero de 2020. El experto narra que "iba de camino a unas vacaciones de esquí de Siberia a Francia con una escala en Moscú (…) Después de llegar a las montañas me sentí mal con fiebre alta y un dolor agudo en el pecho. Mi sentido del olfato también se ha ido", contó a Komsomolskaya Pravda en Novosibirsk.

Chepurnov fue diagnosticado con neumonía doble, cuadro muy complejo para una persona de 69 años, pero salió adelante. Tras exámenes posteriores se confirmó que había padecido Covid, lo que gatilló su inquietud por averiguar cómo funcionaban los anticuerpo y de inmediato se pudo a trabajar en esto junto a su equipo.

