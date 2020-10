El emotivo reencuentro de octogenario matrimonio tras meses separados por la pandemia: "Te extrañé mucho"

Un emotivo reencuentro sostuvieron Joseph y Eve Loreth, un octogenario matrimonio que estuvo siete meses separados producto de la pandemia de coronavirus.

La pareja de 80 años y que llevan 60 de casados, se debieron separar en marzo pasado luego que Joseph fuera trasladado a un hospital para una cirugía, manteniéndose aislado durante su recuperación, siendo dirigido posteriormente a una residencia Rosecastle de Delaney Creek en Brandon en Estados Unidos.

Mientras tanto, su esposa Eve solamente pudo comunicarse con si marido a través de llamadas telefónicas y algunas esporádicas visitas para que lo observara a través de una ventana, pese a que en agosto pasado ella fue ingresada a la misma residencia.

Sin embargo, tras 215 días de separación, finalmente la pareja pudo volver a reencontrarse, según informa CBS.

Eve y Joseph se emocionaron, se declararon su amor, lloraron y se abrazaron tras poder volver a estar juntos.

"Oh Dios mío. Prometo que te extrañé", le indicó la mujer. "No pensé que alguna vez estaría aquí. Te extrañé mucho", respondió él.

El registro del reencuentro del matrimonio se volvió viral, emocionando a los usuarios de redes sociales.

GRAB THE TISSUES! Joseph an Eve have been married for 60 years, but the lovebirds were separated from each other due to the pandemic. Now, after spending 215 days apart, they were finally reunited.

(Courtesy: Rosecastle At Delaney Creek) pic.twitter.com/bu8oam5vQE

— WSVN 7 News (@wsvn) October 21, 2020