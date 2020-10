Senado arrincona a La Moneda: nuevas ayudas o va el segundo retiro del 10%

Aunque desde el Ejecutivo ya anunciaron que podrían ir al Tribunal Constitucional si se llega a aprobar un segundo retiro del 10% de las AFP, y pese a que la iniciativa está recién en primer trámite legislativo, en el Senado insisten en que el Ejecutivo se tiene que meter la mano al bolsillo si pretenden frenarlo.

Y así lo manifestó el senador independiente Carlos Bianchi, quien si bien considera que la gente no debe seguir pagando los efectos de la crisis, apoya un nuevo 10% porque "no hay otra alternativa" de ayuda. "El Gobierno no entiende que la necesidad es ahora, no entienden que todos los aportes terminan en diciembre y la gente no sabe cómo enfrentarlo", sostuvo. Misma postura expresó Pedro Araya (IND), asegurando que, "por su puesto" apoyará la medida. "Los efectos del coronavirus están lejos de desaparecer, por eso vamos a apoyar el segundo retiro", apuntó.

Desde el PPD, en tanto, Guido Girardi indicó que, "no habiendo ninguna política seria por parte del Gobierno para entregar una verdadera ayuda social, yo voy a seguir votando a favor del retiro". Por su parte, todos los representantes del PS en la Cámara Alta, seguirían lo anunciado por la bancada de diputados: si no hay un cambio en el Ejecutivo, todos aprobarán.

La promesa de Pamela Jiles por segundo retiro del 10%: "Voy hacer lo que sea para que tengan ese dinero en Navidad" La diputada (PH) criticó duramente al Gobierno, señalando que han tenido "un nivel de crueldad" con argumentos que "han sido pobre y tremendamente mezquinos".

La mirada oficialista del 10%

Esta mirada no se se limita a la oposición. Desde el oficialismo también persisten en que Palacio tiene que meterse la mano al bolsillo. "El Gobierno está a tiempo, debe presentar una medida eficaz para miles de chilenos que están empobreciéndose al tener que gastar obligadamente us ahorros. Si nos siguen poniendo entre la espada y la pared, no nos queda más que votar a favor del 10%", dijo al respecto el UDI Iván Moreira. Además, consideró erróneo que hayan anunciado que irían al TC.

Algo menos decidido está su par José Miguel Durana. Sinceró que "en principio rechazo, porque eso no ayuda a quienes más lo necesitan y le hace el juego a la izquierda que tiene como único objetivo que es terminar con el sistema de capitalización individual". Sin embargo, tienen dudas ante un escenario donde no hay más gestiones del Gobierno.

En La Moneda tienen claridad del escenario. Por lo mismo, durante la jornada de ayer el Comité Político recibió a la titular del Trabajo, Maria José Zaldívar, a fin de analizar la situación. Tras la instancia, la secretaria de Estado valoró el ánimo de diálogo que existe ante la materia, pero recordó que si lo que se pretende mejorar las pensiones, en ningún caso sería favorable un nuevo retiro. "Usar hoy los recursos que tenemos para las pensiones de mañana no es el camino correcto", aseveró, insistiendo en que están trabajando en constantemente en fórmulas para ir en ayuda de las personas.