Carabinero ya no cree en el general Mario Rozas y le pide "que se ponga los pantalones"

La muerte del Carabinero Eugenio Nain Caniumil en La Araucanía despertó un fuerte llamado del General Directo Mario Rozas, quién aseguró que "este hecho no va a quedar impune". Sin embargo desde la institución ya no le creen.

Es que el tío y también funcionario Benjamín Olave, cabo primero de Fuerzas Especiales de Pailahueque, aseguró que "sus carabineros no lo apoyan" y le pidió a Rozas que "se ponga los pantalones".

El firme llamado de Mario Rozas por carabinero asesinado: "Le pido a usted que nos coopere para encontrar a estos infelices" El general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que "estamos dolidos, abatidos, porque ha muerto uno de los nuestros".

"Decirle al general Rozas que se ponga los pantalones, no puede ser posible que un carabinero sin conocimientos de control del orden público vaya en un vehículo no blindado a un allanamiento, no puede ser posible que esto se siga repitiendo. Ya sus carabineros no lo apoyan", señaló Olave, según consignó radio Biobio.

El funcionario policial contó que como familia "estamos muy dolidos, es una pena gigante, pero esta es una imagen repetitiva que se ha dado muchos años, a mí me gustaría de salir esto de la rutina de siempre la familia llorando y hablando de la pena de perder un carabinero" y pidió que "esta imagen no sea repetitiva, que no salga la familia llorando y al día después se olviden de ellos".

Pese a que sus palabras pueden significarle consecuencias en la institución, Olave aseguró estar "decidido si me sancionan, si me dan de baja, me da igual. No me gustaría que mi mamá pasara por lo mismo que está pasando ahora" y envió un recado a sus colegas diciendo "que no están solos, que mucha fuerza, que el apoyo del mando no existe, general Rozas no tiene pantalones, en La Araucanía los carabineros estamos abandonados".

Finalmente, el cabo primero señaló "estar hablando por más de 15 mil carabineros que se van a sentir respaldados, quizás no lo van a decir porque es fome que uno tenga que llegar a estas circunstancias para que uno pueda hablar. Tengo 26 años, puedo seguir mi vida adelante, pero estoy muy desilusionado de Carabineros, en realidad ya no estamos apoyados, sería bueno un cambio en la Institución".