Lanzan "Desafío Agua para Chile" para llevar agua potable a comunas rurales del sur

Según la última encuesta Casen, La Araucanía es una de las regiones más pobres del país, en donde el 71% de los hogares carecen de agua potable. Y para ayudar a paliar esta realidad, Desafío Levantemos Chile junto a CMPC lanzaron la iniciativa “Desafío Agua Para Chile”, que busca entregar este servicio básico a comunas de las regiones del Biobío y de la Araucanía.

El primer proyecto de este Desafío, llamado “Abasto Santa Aurelia”, fue inaugurado hoy en la comunidad de Marileo perteneciente a la comuna de Lautaro. Aquí, 40 familias, por primera vez en su vida, tendrán acceso directo a agua potable.

Para efectuar este proyecto, se acumularon dos abastos de agua captados de vertientes naturales, y se almacenaron en seis contenedores que luego son distribuidos por medio de tuberías. Además, se realizó una excavación de más de 5 kilómetros que forman parte del trazado y por donde actualmente pasa el suministro en dirección a cada uno de los hogares del sector que acceden a ella a través de una llave.

El Desafío Agua Para Chile busca brindar acceso al agua potable a 4 comunas de la región de La Araucanía y a una del Biobío, con más de 20 proyectos. Se estima que el número de familias beneficiarias llegará a las 200, lo que equivale a cerca de mil personas.

“En la fundación llevamos tres años trabajando en la región, buscando soluciones eficientes para ayudar a diferentes localidades. Este proyecto y los que vienen son muy importantes, porque creemos que el poder que el agua tiene es que cambia vidas. No solo recibirán acceso a este servicio básico, sino que también les entregaremos desarrollo, trabajo, comunidad y crecimiento.

"El acceso al agua es un problema actual, pero también, lo queramos o no, constituye un enorme desafío de futuro, como consecuencia del evidente impacto del cambio climático. Y, especialmente, porque el problema del acceso al agua es también un desafío social. A esta altura del desarrollo de la humanidad no cabe duda acerca de la estrecha vinculación que existe entre inequidad y el acceso a los servicios básicos. El agua no sólo es necesaria para nuestra subsistencia humana, es un factor de desarrollo, pieza fundamental del emprendimiento y agente insustituible para la dignidad de las personas", comentó Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC.

Para María Aravena, una de las beneficiadas de este proyecto, esta solución definitiva viene a cambiarles la vida. “Llevamos bastantes años sin agua, antes la sacábamos de los pozos, pero con la sequía todos los vecinos empezamos a tener problemas. No se imaginan la felicidad de poder sacar agua potable de la llave, estamos muy ansiosos”, explicó.