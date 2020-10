Emilia Schneider, ex presidenta Fech, va de Constituyente: "Este proceso es una puerta para plasmar las ideas feministas en la Constitución"

En una semana marcada por quienes tienen deseos de participar en la Convención Constitucional, una nueva candidata aparece: Emilia Schneider. La ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es también dirigenta en organizaciones de disidencia sexual y feministas.

Nos comenta que la idea no surgió de ella, sino que del grupo de personas con las que trabaja. Se siente muy conectada con el movimiento social que surgió tras el estallido del 18 de octubre, ya que también fue partícipe de aquello. Para Schneider, la Nueva Constitución debe ser "paritaria de verdad" algo que va más allá de los números: quiere que las ideas impulsadas por el movimiento feminista queden reflejadas en la nueva Carta Magna.

¿Qué te motivó a presentarte como candidata?

Fue una decisión que no fue solo mía. Fue algo conversado con distintos compañeros, compañeras y compañeres, con quienes nos hemos encontrado en distintos espacios de organizaciones feministas, organizaciones de las disidencias sexuales, y sin duda desde el movimiento estudiantil. Creíamos y creemos que esta elección no puede enfrentarse de la misma manera que cualquier otra, y en el fondo hay que ir a representar ideas bien claras.

¿Crees que tu experiencia como dirigente te permite conectar con la ciudadanía?

Sí, y la Constitución es con todos. A mí me tocó ser parte de procesos de movilización importante. Como cuando el movimiento feminista se la jugó por la educación no sexista. Bueno, me tocó ser dirigente en la revuelta social también. Justamente, en estos últimos años de movilización feminista que han sido tan amplios.

Por eso creemos en la candidatura, y con el equipo con que lo estamos conformando, y que había que representar esa voz. También desde las disidencias sexuales. Es muy importante que hoy día la población trans tengamos representación en este nuevo órgano. En ese sentido, mi candidatura aporta a eso.

¿Qué opinas de la pluralidad a la que apunta la nueva Constitución?

Es necesaria. Espero que muchos más se vayan sumando. Para que así representen a todos aquellos que no hemos estado presentes en la política y en la toma de desiciones.

¿Qué opinas respecto a la paridad que tendremos en la redacción de la nueva Carta Magna?

Esto es una oportunidad histórica para que el movimiento feminista plantee el proyecto, las ideas que llevamos impulsando hace tanto tiempo. Ahora bien, la paridad no garantiza eso.

¿Por qué?

Es que aquí el movimiento feminista tendrá que buscar como ingresar nuestras ideas y a nuestras representantes. Esto, porque también hay mujeres conservadoras que preferirían dejar todo como está. Y lo que queremos defender son las luchas del movimiento feminista que venimos instalando desde hace mucho tiempo: temas de derechos sociales, de derechos sexuales, el respeto a los derechos humanos y una democracia más participativa.

La paridad, además de ser un tema histórico que nos llena de orgullo y que muestra la potencia que ha tenido el movimiento feminista en Chile, tiene que ser una oportunidad para aprovechar. Justamente es una puerta para plasmar estas ideas en una Nueva Constitución.

Respecto al área de educación, tú como dirigente y ex presidenta de la Fech. ¿Qué crees tú que es lo más importante en esa materia?

Sobre la educación yo creo que hay mucho que hacer en el proceso constituyente. La Constitución actual no distingue entre la educación pública y la educación privada para garantizar el derecho a la educación. La libertad de enseñanza va más allá de la pluralidad de proyectos, de emprender, de ser empresario de la educación. No, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es plasmar décadas de lucha del movimiento estudiantil en esta Constitución.

Una Constitución que garantice el derecho a la educación a través de un pilar público como pilar fundamental del sistema. Y mayoritario del sistema también. Esto implica una reconstrucción de nuestras instituciones públicas, un fortalecimiento. Desde la Constitución este se puede fijar como una hoja de ruta. Por ejemplo, es clave tener valores y principios para el proyecto educativo nacional. Por ejemplo, impulsar el respeto a la diversidad, la igualdad de género, la no discriminación, la tolerancia y también, la formación cívica, la educación sexual integral.

Justamente respecto a ese tema. A la educación sexual integral ¿Qué opinas respecto a lo que pasó con el proyecto de ley?

Yo creo que ahí vimos lo peor del conservadurismo en Chile. En ningún momento pusieron en la discusión los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esto es un derecho. La educación sexual integral a nivel internacional está reconocida como un derecho y somos unos de los pocos países donde no se garantiza en serio.

Además, esto no es solamente una política que permite hablar de sexualidad, de prevención de ITS o del embarazo adolescente. También permite hablar de violencia para prevenirla, de discriminación para combatirla, hablar de identidad de género, de orientación sexual y permite construir una sociedad más inclusiva, más integradora.

Hay constituciones en el mundo, como la Constitución de México donde cosas como éstas están mencionadas. Yo creo que hay hartos modelos de los que nos podemos servir, para que, de cara a este proceso, avancemos en temas tan importantes. Me parece lamentable que una discusión que pudo haber servido para evitar el abuso infantil se nos haya negado, pero creo que este proceso es una oportunidad para lograrlo.