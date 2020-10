José Antonio Kast: "Yo no he visto a nadie que haya tenido más posiciones en su vida que Joaquín Lavín"

El excandidato presidencial José Antonio Kast, criticó este viernes los cambios de opinión del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, durante su trayectoria política.

En entrevista con T13 Radio, el otrora diputado "se definió socialdemócrata. Él no es de derecha y así lo dijo salvo que no haya querido decir lo que dijo y no piense lo mismo de lo que dijo".

Consultado sobre apoyar al edil en una eventual segunda vuelta, afirmó que "tendría que volver a declararse de derecha y dejarlo por escrito porque las palabras se las lleva el viento".

"No es la solución": Joaquín Lavín manifiesta no estar de acuerdo con el segundo retiro del 10% "Yo diría que por ahora no. No sabemos cómo va a seguir evolucionando la pandemia", manifestó el alcalde de Las Condes y carta presidencial de la UDI.

"Yo no he visto a nadie que haya tenido más posiciones en su vida que Joaquín Lavín y eso es algo que a mi, al menos, no me parece bien salvo que vuelva como el hijo pródigo y ahí ningún problema", expresó.

Por último, José Antonio Kat señaló que "Joaquín Lavín ha querido superar tantas cosas y siempre en las elecciones grandes ha perdido. Si hay alguien que se ha ido transformando en el tiempo es Joaquín Lavín".