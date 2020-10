Para volverse loco: 700 km de taco para escapar de París horas antes del inicio de un nuevo confinamiento

Francia nuevamente está contra las cuerdas por el coronavirus. En las últimas horas sumó más de 35.000 contagios de covid-19, alzándose como el quinto país más golpeado por la pandemia con más de 1,2 millones de casos y 35.823 fallecidos.

Por lo mismo, las autoridades francesas decretaron un nuevo confinamiento a nivel nacional al no lograr reducir la curva de contagio. Hasta el momento, Francia vive una situación similar a la de marzo, aunque esta vez la cuarentena será aún más estricta.

A horas de que comenzara un nuevo confinamiento, París se convirtió en un caos total, luego que se registraran tacos automovilísticos de hasta 700 kilómetros para intentar escapar de la capital francesa. El miércoles el tráfico alcanzó los 400 km, pero las autoridades confirmaron que de este jueves rompió todo récord al llegar a los 730 kilómetros.

"Entiendo esa actitud. El confinamiento es extremadamente duro”, señaló la presidenta del consejo regional de París, Valerie Pecrésse al ser consultada por la alta congestión vehicular.

El nuevo confinamiento se extenderá desde este viernes 30 octubre hasta el próximo 1 de diciembre y la mayoría de los parisinos ha decidido pasar el encierro en sus segundas viviendas, pueblos de origen o villas campesinas más alejadas de la ciudad.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020