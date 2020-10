Seremi de la Mujer renuncia luego de ser denunciada a la Fiscalía por robo de dinero en un restaurant

A través de un comunicado ioficial, la secretaría regional ministerial del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género del Maule confirmó la renuncia voluntaria de la Seremi Andrea Obrador, quien es investigada por el hurto de 280 mil pesos denunciado por una dirigenta de los pescadores del balneario de Constitución.

En la Fiscalía de Constitución se realizó una denuncia por el robo de 280 mil pesos en contra de la seremi del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género del Maule, Andrea Obrador, en un incidente ocurrido cuando la funcionaria se encontraba como invitada en el restaurante La Bodeguita del Medio.

La dueña del local y dirigenta de las pescadoras de la zona, Rosalía Arellano, denunció que a través de las cámaras de seguridad pudo verificar el momento exacto en que el bolso que contenía el dinero fue sustraído por la mujer, según difundió el portal Séptima Página Noticias.

Seremi de la Mujer tiene una enfermedad, según la dueña del local

"No fui a Carabineros el otro día, no quise ir al tiro, porque al ir al tiro la iban a sacar de su casa (…) Pensé que ella se iba a arrepentir e iba a venir a devolver mi dinero", explicó Rosario Arellano. "Ella me quiere devolver la plata, que la perdone y que venía ya para Constitución para decirme y explicarme cara a cara lo que ella estaba pasando, que ella tiene una enfermedad y ahí Carabineros informó a Fiscalía, porque yo tenía el video de cuando ella sustrajo mi dinero", detalló la dueña del restaurant.

En tanto, el fiscal Alexis Crisóstomo confirmó que "se acogió la denuncia en contra de la señora Obrador y en forma inmediata, tanto la fiscal de turno como la Fiscalía local de Constitución, dispusieron diversas diligencias a fin de acreditar estos hechos".