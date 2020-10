Víctor Pérez tras muerte de carabinero baleado en La Araucanía: "Esto nos demuestra una vez más que la violencia solo trae dolor"

El Gobierno condenó el homicidio del carabinero Eugenio Nain Caniumil en La Araucanía y el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció viaje a Temuco para reunirse con la familia y decidir los pasos a seguir junto a las autoridades locales.

"Ha fallecido en acto de servicio un nuevo mártir de Carabineros, y esto nos demuestra una vez más, de manera reiterada, que la violencia solo trae dolor, que la violencia solo trae destrucción , que la violencia solo trae divisiones entre los chilenos, que la violencia debe estar por supuesto absolutamente erradicada", dijo el ministro Pérez en La Moneda antes del viaje.

Falleció carabinero que fue herido de bala en una emboscada en La Araucanía El funcionario estaba grave en el Hospital de Temuco tras sufrir un ataque armado en el sector de Metrenco en la comuna de Padre Las Casas.

"Esperamos que hoy día no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido hace breves minutos, que un joven entró a servir a la patria, al país, a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra por violentos, por terroristas, por asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada, sino que quieren destruir a nuestro país", añadió.

La historia del carabinero fallecido en emboscada en La Araucanía: tenía 24 años y dos hijos El cabo segundo Eugenio Nain llevaba cinco años de servicio en la institución, y hoy murió tras recibir un impacto de bala.

Más adelante, expresó que "el Gobierno reitera ante todos los chilenos su voluntad de investigar, de dar con los culpables, llevarlos a los tribunales y esperamos que sean condenados".

"La muerte de Eugenio Nain no puede quedar en vano, tiene que ser un símbolo para la paz, para la no violencia, para el reencuentro de los chilenos", añadió.

Revisa las declaraciones del ministro Víctor Pérez