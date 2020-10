Show de Celine Dion en el Monticello: estafaron al casino con presentación de la estrella del tema de Titanic

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI detuvo a un sujeto imputado por estafar al casino Gran Arena Monticello en más de un millón de dólares, luego que firmara un contrato para traer a la afamada artista canadiense Celine Dion a dicho centro de eventos, lo que nunca ocurrió.

El representante de la agencia “Colors”, quien se encontraba prófugo, pasará hoy a control de detención por los delitos de estafa y otras defraudaciones.

La estafa quedó al descubierto al no concretarse la presentación y luego que los ejecutivos de Monticello se comunicaran con los representantes de la voz de “My heart Will go on”, tema principal de la película Titanic, quienes desconocieron cualquier relación con el sujeto detenido ayer.

El subinspector Mauricio Bravo, de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, explicó que el monto de la estafa asciende a un millón 200 mil dólares.

Región de O’Higgins: chino suertudo apostó $10 mil y ganó $105 millones en casino El hecho se registró en Sun Monticello, donde el ciudadano incógnito de 53 años decidió aportar en el juego Texas Poker que estaba acumulado.

Contrato para traer a Celine Dion al casino

“Ayer, oficiales de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, en cumplimiento de una orden de detención, lograron detener al imputado, quien estaba prófugo de la justicia. Esto obedece a una investigación que nace en la Brigada de Delitos Económicos de Rancagua, toda vez que el sujeto, representante de la agencia ‘Colors’, habría firmado un contrato con Arena Monticello para traer a la artista Celine Dion a Chile".

Agregó que "los referidos contratos habrían sido firmados en el extranjero, pero hasta la fecha nunca se concretó la presentación de la artista, existiendo un perjuicio económico por sobre los mil millones de pesos, dinero que no se ha podido recuperar”, señaló Bravo.

El subcomisario añadió que “es importante destacar que representantes de Arena Monticello viajaron al extranjero y tomaron contacto en directo con representantes de la artista y ellos también confirmaron que el imputado en cuestión nunca realizó ninguna gestión para traer a la cantante a Chile”.

Si bien el sujeto no posee antecedentes policiales, el Ministerio Público “acreditó fehacientemente” su participación en la estafa, culminó Bravo.