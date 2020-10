Madrugada violenta en Santiago: un hombre ahorcado en puente del Mapocho y otro acribillado de 20 balazos en Pedro Aguirre Cerda

No sólo un hombre de 30 años fue encontrado colgando de un poste del Puente del Arzobispo durante esta madrugada -presumiendo la policía que se trata de un suicidio-, sino que además se registro el feroz baleo de un joven en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El joven de 20 años falleció instantáneamente tras recibir cerca de 20 disparos.

El trágico hecho se registró cuando un grupo de tres personas que circulaban en un vehículo fueron atacadas desde otro móvil, quienes dispararon en más de 20 ocasiones contra los afectados.

De los tripulantes del vehículo el joven de 20 años fue el que más disparos recibió y fue trasladado hasta un centro asistencial donde minutos más tarde perdió la vida. Las otras dos mujeres que lo acompañaban también resultaron heridas a bala, aunque se encuentran internadas en condición estable y fuera de riesgo vital.

Encuentran a hombre colgando de un puente del río Mapocho: policía presume que sería un suicidio El cuerpo del hombre apareció esta madrugada y la policía realiza los peritajes del enigmático caso.

Acribillaron a hombre desde un auto en Pedro Aguirre Cerda

"Un hombre de 20 años de edad ingresó fallecido con aproximadamente veinte impactos balísticos a un consultor del sector. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima, junto a dos mujeres que resultaron lesionadas, iban en un vehículo cuando fueron atacadas por desconocidos desde otro automóvil", informó la fiscal del caso, Nadia Mondiglio.

La Fiscalía Metropolitana Sur, en compañía de la Brigada de Homicidios de la PDI, investiga este hecho, que hasta el momento no registra personas detenidas.

Mientras tanto, en relación al hombre que apareció colgado en el Puente del Arzobispo, el Ministerio Público expresó que"todo apunta aque se trataría de un suicidio. La persona no está identificada. Al parecer no sería persona en situación de calle por la ropa que usa. Todo apunta que se habría suicidado y que las amarras en sus manos se las habría hecho él". Asimismo, un eExamen preliminar indica que no hay otras heridas que no sean las del cuello por las cuerdas.