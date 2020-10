Jorge Schaulsohn anuncia que quiere ser constituyente: "Voy de independiente"

El exdiputado Jorge Schaulsohn anunció que quiere ser constituyente, asegurando que "no quiero ir por ningún partido político".

En entrevista con El Dínamo, el otrora parlamentario señaló que "voy de independiente no porque no sea antipartido, ya que he fundado varios en mi vida y fui militante por muchos años, pero no me siento hoy en día representado por ningún partido político, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni menos de la izquierda más dura".

"No quiero tener que asumir la agenda de los partidos con los cuales no me identifico, aunque entiendo que sería mucho más fácil llegar a la Convención Constitucional", expresó.

Consultado sobre cuál será su enfoque de cara a la Convención Constitucional, indicó que "tiene que ver con mejorar la calidad de la democracia, ahí estamos realmente fallando. En esta perspectiva, debemos establecer un plebiscito revocatorio para todas las autoridades electas en cargos unipersonales que surja de la ciudadanía con un porcentaje importante de firmas, el 51% del padrón electoral. La idea es que la gente pueda decir 'esta autoridad lo está haciendo mal y le voy a revocar mi mandato"".

Cabe mencionar que Jorge Schaulsohn quiere ir de candidato por el distrito 10 de la Región Metropolitana, para representar a las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

Su pelea con Iván Moreira

El exdiputado revivió además su recordada pelea con el UDI Iván Moreira en el Congreso Nacional.

"Ese conflicto no se muere nunca, sigue vivo en las redes sociales, todo el tiempo me lo ponen en las redes. Cuando alguien me quiere agredir porque no le gusta lo que digo o cómo soy me mete el video y me escribe 'voy a llamar a Moreira para que te vuelva a pegar' o 'por qué no te pegó más fuerte'. Por lo menos me permite verme más joven, así que no lo considero una ofensa", afirmó.

Consultado si habría actuado distinto y haber respondido al actual senador UDI, aseveró que "cuando fui candidato a diputado en el año 89 dije en una entrevista que jamás quería volver a ver violencia en el Congreso como pasaba a fines del Gobierno de Allende. Fue por eso que cuando vi que Moreira estaba hecho un energúmeno, porque critiqué a Pinochet, tomé la decisión de no caer en el juego y de no responder a su violencia, porque me parecía algo antidemocrático y peligroso para la transición. Ese fue mi razonamiento y no me arrepiento".

"La otra opción era darse vuelta y pegarle un combo. Hay gente que me dice 'por qué no le pegaste un combo', pero no po, yo no quise bajar a su nivel de ese momento. Igual no le guardo ningún rencor es todo del pasado. Ahora Moreira aceptó a Jesucristo como su salvador y me parece respetable, en el caso de él, necesario. Él con el tiempo ha cambiado", remató Jorge Schaulsohn.