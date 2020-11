General Rozas en funeral de carabinero asesinado: "Este hecho no va a quedar así"

El general director de Carabineros, Mario Rozas, asistió durante esta jornada a la misa fúnebre del cabo 2° Eugenio Nain Caniumil, asesinado el viernes pasado en la región de La Araucanía.

Rozas aseguró que “es el deber más penoso que me ha tocado vivenciar como general director, despedir a un carabinero asesinado cobardemente”.

Además, afirmó tener “sentimientos muy encontrados, de mucha pena, de mucho dolor, de estar muy afligido. Pero también siento que como general director tengo que, con la responsabilidad de sobreponerme, enviar un primer mensaje a nuestros carabineros”.

Piñera asiste a misa por carabinero muerto: "Este crimen no va a quedar impune, los cobardes asesinos van a ser encontrados" El Presidente Sebastián Piñera asistió este domingo a una misa en honor al carabinero Eugenio Nain en la Escuela de Suboficiales.

También sostuvo que “la muerte de Eugenio nos debe dar mucha esperanza para seguir trabajando, para seguir enfrentando a la delincuencia, a la gente que no desea el orden, no desea la seguridad”.

El general agradeció el apoyo del Presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Víctor Pérez, quienes esta jornada participaron de un misa en homenaje a Eugenio Naim, realizada en Macul.

No obstante, Rozas indicó que “este hecho no puede quedar así, por lo tanto yo ahora me voy a retirar, voy a una reunión con los equipos de investigación, para ver el avance de esa investigación”.

Finalmente, el uniformado reiteró que “este hecho no va a quedar así, estamos comprometidos y vamos a usar la mejor herramienta que tenemos, que es la ley, y también vamos a usar a los mejores investigadores, que en este caso son carabineros”.