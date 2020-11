Cadem: Lavín se impondría a cualquier candidato de la oposición en eventual segunda vuelta

La última encuesta Plaza Pública Cadem difundida hoy mostró que los alcaldes Joaquín Lavín (6%, -1pto) y Daniel Jadue (6%, -1pto) se mantienen empatados en preferencias espontáneas, seguidos por la alcaldesa Evelyn Matthei (4%, -1pto), en la carrera a La Moneda.

Les siguen José Antonio Kast (3%), Franco Parisi (2%, +1pto), Michelle Bachelet (2%, +1pto), Beatriz Sánchez (2%, +1pto), Francisco Vidal (2%), Pamela Jiles (2%, +1pto), Heraldo Muñoz (1%), Manuel José Ossandón (1%) y Felipe Kast (1%). El 60% (-5pts) no sabe, no responde.

Respecto a las expectativas, independiente de las preferencias, el 12% (-4pts) cree que Joaquín Lavín será el próximo Presidente de Chile. Le siguen más de lejos Daniel Jadue (7%, -1pto), Evelyn Matthei (2%, -2pts), Francisco Vidal (2%), Heraldo Muñoz (2%), Beatriz Sánchez (2%), José Antonio Kast (1%), Franco Parisi (1%), Pamela Jiles (1%), 6% (-1pto) otro y 64% (-1pto) no sabe, no responde.

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Joaquín Lavín se impone en todos los escenarios acorde a la encuesta Cadem, siendo el más competitivos frente a Daniel Jadue (33% vs 28%) y Beatriz Sánchez (34% vs 31%). Más atrás aparecen Francisco Vidal (31% vs 24%), Heraldo Muñoz (32% vs 22%), José Miguel Insulza (34% vs 18%), Marco Enríquez Ominami (33% vs 23%) y Ximena Rincón (33% vs 23%).

Por su parte, Daniel Jadue se impone frente a Jose Antonio Kast (33% vs 20%), Sebastian Sichel (29% vs 20%), Mario Desbordes (31% vs 18%) y Felipe Kast (32% vs 22%), mientras que cae frente al ya mencionado Lavín y con Evelyn Matthei (29% vs 32%).