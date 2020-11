Daniel Stingo: "El próximo Presidente hay que buscarlo del Frente Amplio hacia la izquierda"

La semana pasada Daniel Stingo anunció que irá como candidato a la Convención Constituyente: el abogado de la UC se presentará como independiente por el Frente Amplio. Para Stingo, la nueva Constitución es la oportunidad de hacer algo que represente a todos los chilenos.

¿Qué te motivó a postular como Constituyente?

—A partir del 18 de octubre, o tal vez un poco antes, se produjo una oportunidad, una ventana en Chile que no se había dado. Cuando vi esa oportunidad, chuta, dije, “hay que jugársela”. Ahí empecé a dar charlas, talleres. He dado más de doscientos.

¿Qué te transmitía la gente?

—Había mucho interés. Cuando se habla de que “Chile despertó” no es un eslogan. Se notaba en las opiniones de la gente. Estábamos medio dormidos, pero llegaron estos cabros, saltaron los validadores del Metro y realmente nos despertaron. La gente se empezó a interesar, a meterse en la política.

¿Cuál era tu idea en ese momento?

—No tenía nada en mente. Sólo encontraba que había que hacerlo. Yo he tenido siempre privilegios, soy un privilegiado en lo que me tocó vivir; por lo tanto, sentía que tenía que pagar un poco eso. En las charlas me empezaron a decir que vaya a la constituyente, me lo dijeron tantas veces, y dije “bueno, lo voy a pensar”. Después se me empezaron a acercar desde partidos. Del PR, del PPD, del Frente Amplio, del PRO.

¿Por qué el Frente Amplio?

— Tengo cercanía con el pensamiento de ellos. Aunque la verdad es que todos los sectores piensan hoy un poco lo mismo. Desde la DC, con matices, hasta el PC, dicen un poquito lo mismo. En Chile se necesita un Estado de Bienestar y los derechos sociales hay que garantizarlos. Nadie anda pensando ni en Cuba ni en Venezuela ni en Corea del Norte.

¿Hay algún modelo internacional que te parezca interesante de seguir?

—No, yo creo que el modelo chileno va a ser el modelo chileno. Vamos a ir viendo. ¿Necesitamos una Cámara o dos? Eso lo tendremos que discutir. A diferencia de la de 1980, hecha por Jaime Guzmán, que después fundó la UDI. Aquí no. Participan todos los sectores.

¿Qué opinas del resultado del Plebiscito?

—¡Fue un mazazo! Nadie lo esperaba. Uno pensaba en un 55%, algo así. Pero esto fue increíble. Tras 30 años del plebiscito del Sí y el No, ¿un 80%? No queremos más de esto, nos dijeron.

Pero si en el Plebiscito de salida gana el Rechazo, queda todo hasta ahí…

—Volvemos a la Constitución de Pinochet. Seríamos realmente poco inteligentes los chilenos y chilenas si nos quedamos con eso.

¿Crees que las protestas sigan en medio del proceso?

—La gente tiene que participar de distintas formas. Una de ellas es en la calle. Si alguien quiere seguir en la calle, no me parece mal. Es una forma de participación democrática. Incluso presionando a sus elegidos, a los constituyentes. Estuvimos demasiado tiempo sin política. Necesitamos más política, que la gente se interese. No creo que esto deba ser como si estuviéramos eligiendo un Papa y sólo tengamos que esperar el humo blanco.

¿Crees que el próximo Presidente deba ser más de consenso?

—Es que los que son del 20% tendrán que sumarse nomás a los del 80%. No pueden imponer nada. Tienen la prensa, tienen las empresas, tienen el poder. Pero no son la mayoría de este país.

¿Y qué opinas de los candidatos de la NM que se han presentado? Como Heraldo Muñoz…

—Heraldo Muñoz es de la Concertación. No representa a la gente que salió a las calles.

¿Ese 80% tampoco podría sentirse representado por alguien de la Nueva Mayoría?

— Pero por supuesto que no. O sea, yo creo que el próximo Presidente hay que buscarlo del Frente Amplio hacia la izquierda. Obviamente.

¿Los constituyentes deben tener ciertas “competencias”, como planteó Adriano Castillo?

—El que sienta que puede ser un aporte, que se presente. La democracia es eso. Otra cosa es que lo elijan. Los requisitos son claros: mayores de 18 años, cuarto medio, etc. No hay que saber de derecho y eso. Hay que tener cariño por el país, tener algunas ideas y listo. Para redactarlo, ¡habrá asesores! Si la cosa no es saberse la Constitución de memoria. Ojalá haya muchos dirigentes sociales.