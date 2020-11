Diputado UDI advirtió que votará a favor del segundo retiro del 10%: "Mi votación va a ser distinta a la del primer proyecto"

El diputado Sergio Bobadilla (UDI), anunció que se abrió a la posibilidad de votar a favor del segundo retiro del 10% de los fondos de AFP si el Gobierno no propone una ayuda directa a las personas perjudicadas por la crisis económica del covid-19.

El parlamentario por Concepción aseguró que si el Gobierno no se pronuncia, "por cierto que me he declarado en reflexión profunda en torno a este tema y voy a votar en conciencia”.

Pamela Jiles nuevamente se lanza contra Briones: "Su crueldad con las personas que están sufriendo es inexplicable" Esto luego de que el ministro de Hacienda confirmara hoy que no se hará un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia.

"A mí me gustaría que el Gobierno, con recursos fiscales, se meta la mano al bolsillo y enfrente los efectos de la pandemia, y que no sean los trabajadores con cargo a sus recursos previsionales quienes tengan que asumir este costo", agregó el parlamentario.

En esa línea, Bobadilla sostuvo que "si esto no ocurre, por cierto que mi votación va a ser distinta a la votación que tuve en el primer retiro”.

De paso, el diputado criticó que "el Gobierno ha estado llegando tarde en muchas situaciones, y en esta situación en particular no está llegando y eso lo encuentro muy lamentable".