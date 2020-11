Eduardo Artés anuncia lista entre el PC (AP) y el MIR para la Convención Constitucional: "Vamos a luchar en la calle y en todos lados"

Eduardo Artés, excandidato a la presidencia y secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria, anunció que su colectividad formará con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) una lista para competir en las elecciones de los miembros de la Convención Constitucional.

"Lo que necesitamos es una Asamblea Constituyente y tenemos una Convención Constituyente. Vamos a luchar en la calle y en todos lados para que esos amarres de la Convención se rompan y esto se acerque, lo más posible, a una Asamblea Constituyente. Eso forma parte de una lucha general", manifestó el líder del PC (AP).

En tanto, desde el MIR, su secretario general Demetrio Hernández, declaró lo siguiente respecto a la decisión de participar de este nuevo proceso electoral: "no nos están invitando a esto, ellos consideran desde (Daniel) Jadue para allá, el resto no existe. Y nos vamos a meter aunque no nos inviten. Es nuestro legítimo derecho meternos en esto"

En otra materia electoral, Eduardo Artés no descartó la posibilidad de volver a postular a la presidencia. De hecho, la alianza entre el PC (AP) y el MIR ya tiene definido presentar un candidato en los próximos comicios presidenciales.