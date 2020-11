Educación superior: se acaba el plazo para postular a gratuidad y a becas

Sólo dos semanas quedan para postular a la gratuidad y becas como la Beca Vocación de Profesor, Beca Nuevo Milenio, Beca Bicentenario y Beca Juan Gómez Millas , entre otras.

Estos beneficios, que sirven para carreras técnicas y/o profesionales, permiten financiar parte o el total del arancel real de la carrera, y junto con otras alternativas de financiamiento como es el crédito universitario , disminuyen la carga económica que significan los estudios de un integrante de la familia.

“Mucha gente que no postula porque cree que no le corresponde ningún beneficio, pero nosotros recomendamos postular y que sea el sistema el que filtre quienes pueden acceder a las becas y la gratuidad. Además, existen razones de apelación, como tener otro hermano estudiando en la educación superior, o gastos médicos importantes en la familia, que son considerados cuando hay familias que apelan al no haber obtenido un beneficio”, comenta Francisco Fernandez, director de Fundación Por Una Carrera , entidad chilena que apoya a jóvenes para que se decidan a estudiar y encuentren como financiar sus carreras.

Para apoyar la postulación, Fundación Por Una Carrera preparó un video tutorial y una sección de preguntas frecuentes que pueden resolver muchas dudas antes de completar el formulario.

Para conocer este material puedes visitar la siguiente página o seguir a la fundación en las redes sociales.