Cambios en el Ministerio de Salud: jefe de Epidemiología deja su cargo y será asesor estratégico para la pandemia

El Ministerio de Salud anunció la salida de Rafael Araos como jefe de Epidemiología, para asumir como asesor estratégico del Minsal para la pandemia, con la idea de buscar "nuevas estrategias para la vigilancia y testeo" del coronavirus.

Una decisión que ha sido cuestionada, ya que Araos fue un crítico de la gestión de Jaime Mañalich, llegando incluso a declarar en su contra ante el fiscal Marcelo Carrasco, asegurando que "no sabíamos de dónde sacaban los datos" y que el ex titular de la cartera "no se la pudo".

La advertencia del ministro Paris: "Nuestro país también puede llegar a sufrir una segunda ola de covid-19" El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que se tomarán las máximas medidas para evitar el escenario que actualmente golpea a Europa.

Según un comunicado, "en este nuevo rol seguirá fortaleciendo el trabajo que él ha liderado junto con la academia", donde además "se le ha solicitado que se enfoque exclusivamente en covid-19", junto con agradecer sus meses en el cargo.

Alejandra Pizarro será su reemplazante, debido a su experiencia como directora del Observatorio de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto en la Facultad de Medicina Universidad Católica, "lo que le da un gran bagaje para enfrentar este cargo".

