¿Cómo? Sergio Bobadilla pregunta si es "parte de un pueblo originario" porque "estoy en Chile desde que nací"

La entrega de escaños reservados para los pueblos originarios en la próxima Convención Constituyente genera divisiones en el mundo político y el congreso tendrá que votar el 10 y 11 de noviembre. Pero Sergio Bobadilla aprovechó de ironizar ahora.

Este lunes, el diputado de la UDI preguntó en su cuenta de Twitter si por el hecho de "estar en Chile desde que nací" eso lo hace "¿También parte del pueblo originario?".

Bobadilla siguió con sus mensajes a lo largo de la tarde, todo para concluir que "no veo porqué les debemos dar cupos reservados constituyentes". El parlamentario argumentó que "no he participado en ninguna guerra de conquista. No sé si mis antepasados lo hicieron, y si lo hubieran hecho, no tengo porqué responder por ellos. No me siento responsable de ningún perjuicio a los mapuche".

Además, el congresista le preguntó a sus seguidores si les pasa que "cuando hablan de pueblos originariamente dueños de Chile, me queda la sensación de que soy visita. Yo siempre he vivido en Chile, soy nacido y criado en esta tierra".

Finalmente, el militante de la UDI aseguró que "hace tiempo que en el mundo se abolieron todos los derechos heredados por la sangre, que al final eran privilegios" y preguntó "¿Por qué en Chile regresamos a la Edad Media y otorgamos títulos nobiliarios a un grupo de personas que se define como originario, en razón de su sangre?".

La curiosa pregunta de Sergio Bobadilla: