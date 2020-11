Ximena Rincón, precandidata presidencial DC: "Tengo hoy, no solo un currículum, sino una conexión con el país"

La senadora DC Ximena Rincón se refirió este lunes a su precandidatura presidencial, buscando ser la carta de su partido para las elecciones.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria dio a conocer sus fortalezas ante una eventual primaria en su tienda política con el exministro Alberto Undurraga.

"Mi principal fortaleza tiene que ver con que en mis elecciones senatoriales he ganado bien. Que soy mujer y de región, y esas cosas cuentan hoy. El sentir el territorio, saber lo que es nacer, crecer y vivir en región en un país que tiene una inequidad territorial brutal es parte de las rabias de la ciudadanía", expresó.

Consultada sobre por qué podría imponerse ahora, considerando que ya enfrentó una primaria en la DC y perdió ante Claudio Orrego, manifestó que "la Ximena Rincón de hace ocho años atrás no es la misma de hoy".

"He trabajado en el gobierno, con los territorios y en esa época no tenía la red de alcaldes que tenía Orrego. Tengo hoy, no solo un currículum, sino una conexión con el país, con distintos sectores que dan cuenta de lo que soy y de las peleas que estoy dispuesta a dar", afirmó.

Sobre cuáles serán los puntos destacados en su programa de gobierno, indicó que "lo que hemos hecho es levantar plataformas que nos permitan recoger los énfasis, las esperanzas, las demandas de la ciudadanía a lo largo del país. Hemos armado ya equipos en todas las regiones y la idea es hacer un trabajo con la ciudadanía. Voy a poner como eje prioritario el tema de la infancia y el desarrollo de la niñez. También ha salido mucho en las conversaciones que hemos tenido el tema de la paridad real y efectiva y la presencia de la mujer en el Poder Judicial, en el Parlamento, en el mundo privado".

Por último, la exministra remarcó que cree "absolutamente" que puede vencer a Joaquín Lavín en las elecciones.

"Lavín ha competido tres veces y no ha logrado llegar a la casa de gobierno. Si trabajamos una propuesta que recoja el sentir de la ciudadanía podemos llegar a La Moneda sin ninguna duda", remató Ximena Rincón.