Censura a la mesa de la Cámara de Diputados: la confusa y sorpresiva acción del Partido Radical

Minutos después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez, el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, presentó una moción de censura en contra de la mesa de la corporación liderada por Diego Paulsen (RN).

El argumento de esta acción es que la mesa liderada por Paulsen no permitió el voto telemático de dos diputados que estuvieron en el hemiciclo, pero que tuvieron que retirarse.

Según indicó el propio Diego Paulsen, esta moción de censura será votada en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Acción sorpresiva

La acción del diputado Sepúlveda provocó sorpresa en las otras bancadas de la oposición. "Como jefe de bancada tengo absoluto control sobre las conversaciones que hemos tenido. No hemos tenido ninguna conversación respecto a la censura, previa a esta acusación constitucional", declaró el DC Daniel Verdessi.

"Lo digo categóricamente: absolutamente ninguna referencia al tema de la censura. A nosotros nos sorprendió, al diputado Jorge Brito (RD) también lo sorprendió, a todos nos sorprendió esta presentación de un diputado del Partido Radical que a mí, personalmente, no me parece conveniente asociar estas dos cosas. No tienen ninguna relación", agregó.