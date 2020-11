Diputada Hoffmann estalló tras acusación de exministro Pérez: "Por favor, que rasquería"

"Cuando no entendieron y no leyeron lo que nos dijo la gente el domingo en el plebiscito, la gente quiere paz, quiere acuerdos y no la trinchera política". Esta fue una de las frases de reacción de la diputada UDI María José Hoffmann, a la aprobación de ese entonces, ministro del Interior Víctor Pérez.

Víctor Pérez renunció al Ministerio del Interior: "Voy a ir al Senado como ciudadano" Tras aprobarse la acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, Víctor Pérez decidió renunciar a su cargo.

La parlamentaria agregó que "están ensuciando de manera vergonzosa un proceso que hemos llevado a cabo todos juntos, con gran sacrificio , es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy día, el mismo día que se aprueba la constitución constitucional se aprueba la censura de la mesa…por favor, es una rasquería".

Luego de que la acusación constitucional en la Sala fuera aprobada por 80 votos a favor, Víctor Pérez renunció al cargo.

De esta forma, la acusación pasa al Senado con Pérez convertido en un ciudadano y no como secretario de Estado.